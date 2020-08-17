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GeriFutbol Karşıyaka’ya Soner Tolungüç müjdesi! Israrlara dayanamadı, dönüyor...
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DHA
Haber Giriş: 17.08.2020 - 15:10,Son Güncelleme:

Karşıyaka’ya Soner Tolungüç müjdesi! Israrlara dayanamadı, dönüyor...

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Karşıyaka’ya Soner Tolungüç müjdesi! Israrlara dayanamadı, dönüyor...
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TFF 3. Lig’de Play-Off finali oynattığı Karşıyaka’yla yolları 8 Ağustos’ta sürpriz bir şekilde ayrılan teknik direktör Soner Tolungüç taraftarın ısrarıyla yuvaya dönüyor.

Başkan Turgay Büyükkarcı’yla telefonla yaptığı ilk görüşmede şartlarda anlaşma sağlanamaması üzerine yolların ayrıldığı açıklanan Tolungüç’le buzlar eridi.

Yeşil-kırmızılılarda Başkan Büyükkarcı’nın daha önce pandemi döneminde uzun vadeli kontrat yapmak istediklerini açıkladığı Soner Tolungüç’ün imzayı atarak yeniden işbaşı yapması bekleniyor.

Futbolcu olarak da formasını giydiği Karşıyaka’da 2.5 yıllık ara sonrası ikinci kez teknik direktörlüğe getirilen Soner Tolungüç, düşme hattında devraldığı takımı Play-Off finaline taşımıştı.

Kaf-Kaf, Turgutluspor’la Antalya’da oynadığı finali seri penaltı atışlarıyla kaybetmişti.

Karşıyaka, Tolungüç’ün ayrılığı sonrası Cüneyt Biçer, Fatih Uygun, Erman Güraçar gibi alternatifleri değerlendirmesine rağmen teknik adam belirlemedi.

 

Karşıyaka’ya Soner Tolungüç müjdesi Israrlara dayanamadı, dönüyor...

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