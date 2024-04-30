Karşıyaka'nın play-off hesabı! Sakat oyuncular...

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TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Karşıyaka, normal sezonu 55 puanla üçüncü sırada bitirerek play-off oynamaya hak kazandı.

Bu turda 6. olan Anadolu Üniversite ile tek maç üzerinden karşılaşacak olan yeşil-kırmızılılar rakibini İzmir’de konuk edecek.

Kaf-Kaf, 2 Mayıs Perşembe günü oynanacak play-off mücadelesindeki ilk maçı hatasız geçerek üst lig meşalesini yakmak istiyor.

Karşıyaka, rakibiyle normal sezonda oynadığı maçlarda dış sahada 3-2 mağlup olurken, evinde ise rakibini 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. B

u zorlu müsabakaya yeşil-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterirken karşılaşmanın biletlerinin ise büyük oranda bittiği öğrenildi. Son iç saha maçı olan Hacettepe 1945 maçı gibi bu müsabakanın da kapalı gişe oynanması bekleniyor.





Kaf-Kaf’ta sakatlar can sıkıyor

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Bu sezon birçok kez sakatlık sorunu yaşayan Karşıyaka, play-off maçlarına da 4 oyuncusundan eksik bir şekilde çıkmaya hazırlanıyor.

Sezonun sonuna doğru çapraz bağlarını koparan golcü Yasin Ozan ve Erdem Gökçe sezonu kapatırken, orta saha Sefa Küpeli de Hacettepe 1945 maçında sakatlanarak bu kervana eklenmişti.

Takımda sakatlığı devam eden fakat iyileşmesi beklenen Ferdi Burgaz’ın ağrılarının devam ettiği, play-off maçında Anadolu Üniversitesi’nin geçilmesi durumunda ise ilerleyen turlarda iyileşip formasına kavuşması bekleniyor.

Erkan Sözeri ve öğrencileri eksiklere rağmen play-off maçlarını kazanıp TFF 2. Lig hedefine yürümek istiyor.