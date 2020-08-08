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GeriFutbol Karşıyaka'da Soner Tolungüç ile yollar ayrıldı
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Futbol
Haber Giriş: 08.08.2020 - 17:34,Son Güncelleme:

Karşıyaka'da Soner Tolungüç ile yollar ayrıldı

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Karşıyaka'da Soner Tolungüç ile yollar ayrıldı
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TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç'le yollar ayrıldı.

Bu sezon Karşıyaka'nın dümenine geçip yeşil-kırmızılılara final oynatan deneyimli teknik adamla devam edilmeyeceği belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Sözleşmesi sona eren teknik direktörümüz Soner Tolungüç ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, 2020-2021 sezonu için sözleşme şartlarının uyuşmaması nedeniyle yeni sezonda birlikte devam etmeme kararı almış bulunmaktayız denildi. Kaf-Kaf'ın başında 25 resmi müsabakaya çıkan Tolungüç, 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

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