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Karşıyaka’da son dakikada 3 imza

#Transfer#Karşıyaka#TFF 3. Lig
Karşıyaka’da son dakikada 3 imza

TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup ekiplerinden Karşıyaka, ara transfer döneminin son gününde kadrosunu 3 genç oyuncu ile takviye etti.

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Yeşil-kırmızılılar, 3’üncü Lig ekibi Başkent Gözgözler Akademi FK’dan 19 yaşındaki kaleci Evra Saner Gülal’ı bonservisiyle kadrosuna katarken, Altınordu’dan 19 yaşındaki sağ bek Tuncay Turgay Çağman’ı sezon sonuna kadar, 21 yaşındaki stoper Aykut Çolakoğlu ise 2 yıllığına kiraladı.

Galatasaray altyapısından yetişen kaleci Evra bu sezon Başkent ekibinde forma şansı bulamazken, sezonun ilk yarısını kiralık olarak 2’nci Lig ekibi Niğde Anadolu FK’da geçiren Tuncay 13 maçta, Aykut ise 16 karşılaşmada görev yaptı. Karşıyaka, ara transfer döneminde Fatih Ergen, Fatih Taşdelen, Can Vural, Kerem Pala ve Denis Meriç’in ardından 8 transfer yapmış oldu. Bu arada Fatih Öztekin, Amed Sportif’e bonservisiyle giderken, İlyas Kahraman ise Alanya Kestel’e kiralık gönderildi.

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#Transfer#Karşıyaka#TFF 3. Lig

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