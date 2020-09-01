MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKarşıyaka’da kaptanın takıma güveni tam! "Artık yükseliş vakti..."
GeriFutbol Karşıyaka’da kaptanın takıma güveni tam! "Artık yükseliş vakti..."
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 01.09.2020 - 15:18 | Son Güncelleme:

Karşıyaka’da kaptanın takıma güveni tam! "Artık yükseliş vakti..."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Karşıyaka’da kaptanın takıma güveni tam! "Artık yükseliş vakti..."
Abone Olgoogle-news

TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele edecek Karşıyaka’da, kadroda altyapı patentli olmayan tek futbolcu olan takım kaptanı Mustafa Aşan yeni sezon öncesi umutlu.

Kaf-Kaf’da 7’nci sezonunu geçirmeye hazırlanan, son iki yılda Play-Off’ta yarı final ve final oynama başarısını gösterdiklerini hatırlatan tecrübeli orta saha oyuncusu, "Bu sezon da hedefimiz bir üst lige çıkmak. Bunu şampiyon olarak başarmak için ter dökeceğiz. Altyapımızdan gelen yeni arkadaşlarımız dışında ekip içinde artık kimse tecrübesiz değil. Bu ligde üçüncü sezonumuz ve artık yükseliş vakti geldi" diye konuştu.

Karşıyaka’da kaptanın takıma güveni tam Artık yükseliş vakti...

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle