Karşıyaka’da İbrahim Cezayir dönemi bitti! Ender Alkan sesleri yükseldi...
Misli.com 3’üncü Lig 3’üncü Grup’ta sezonu şampiyonluk ve Play-Off hedeflerinin uzağında tamamlayan Karşıyaka’da teknik direktör İbrahim Cezayir dönemi sona erdi.
Kulüple 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan İbrahim Cezayir, başkan Turgay Büyükkarcı’yla bir araya gelerek feshin mali şartlarında anlaştı.
Yeşil-kırmızılılarda 2’nci yarının ilk haftası sonrası istifa eden Soner Tolungüç’ün yerine göreve gelen Cezayir, 14 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet almıştı.
Karşıyaka’da başkan Büyükkarcı, teknik direktörlük için Ümit Milli Takım’da Tolunay Kafkas’ın yardımcı antrenörlüğünü yapan, daha önce Darıca Gençlerbirliği’ni çalıştıran Ender Alkan’la anlaşmaya varmıştı.
100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...