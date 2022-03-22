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Karşıyaka’da Erman Güraçar fark yarattı

#TFF 3. Lig#Karşıyaka#Erman Güraçar
Karşıyaka’da Erman Güraçar fark yarattı

TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup’ta iddialı başladığı sezonda istikrara aylarca hasret kalıp 3 teknik direktör değiştiren Karşıyaka’da görevi son olarak devralan Erman Güraçar fark yarattı.

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Yeşil-kırmızılıların bu sezonki üçüncü teknik patronu olan 47 yaşındaki Güraçar, seleflerini sollarken takımını da sezon başından beri ilk kez düze çıkardı.

Sezona 5 yıl sonra transfer yasağını açarak 12 takviyeyle başlayan Kaf-Kaf’ın yaz döneminde anlaştığı, kariyerinde daha önce bu ligde 2 şampiyonluğu bulunan Cüneyt Biçer beklentileri karşılayamadı.

Karşıyaka, ilk 6 haftada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle düşme hattına yaklaşında Biçer dönemi erken bitti.

Biçer sonrası alt liglerde şampiyonluk ve Play-Off tecrübeleri bulunan Ahmet Taşyürek’e takımı emanet eden Kaf-Kaf, umduğunu yine bulamadı.

İzmir temsilcisi Taşyürek yönetiminde 12 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet alırken, sezonun ikinci yarısına yine yeni transferlerle 2’de 0’la başlanması tecrübeli teknik adamın dönemini bitirdi.

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Karşıyaka’yı ikinci yarıda devralan Erman Güraçar, ilk haftalarda bocalasa da ardından düşme hattına kadar gerileyen takımı çıkışa geçirdi.

Karşıyaka, Erman Güraçar yönetiminde çıktığı 8 maçı 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgiyle geçti.

Galibiyet sayısında seleflerini sollayan Güraçar yönetiminde 1.5 yıl sonra 3’te 3 yapan Kaf-Kaf, son 6 maçı 4 galibiyet, 1 beraberlik, tek yenilgiyle geçip 36 puana ulaşarak rahatladı.

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#TFF 3. Lig#Karşıyaka#Erman Güraçar

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