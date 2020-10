Karşıyaka gümbür gümbür! Son 4 maçta fire yok...

Oynadığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlikle 16 puan toplayan yeşil-kırmızılılar, son 2 sezonda Play-Off oynadığı ligde bu kez gözünü direkt şampiyonluğa dikti. En son 1996-97 sezonunda 1'inci Lig'de ilk 6 maçta 5 galibiyet, 1 yenilgi alan Karşıyaka, 24 yıl sonra benzer bir seriyle sezona başladı.



Cizrespor karşısında ilk yarıda orta sahada bekledikleri oyunu sergileyemediklerini, ikinci yarıda doğru alan paylaşımı yaparak sonuca gitmeyi bildiklerini belirten Teknik Direktör Soner Tolungüç, "Her maç birbirinden zorlu ve her müsabakaya ayrı ayrı hazırlanıyoruz. Rakibin kim olduğuyla ilgilenmiyoruz, önemli olan bizim sahada ne yapacağımız. Kazanmaya yönelik çalışıyoruz. Kadromuzu gençleri de monte ederek forma rekabetini artırdık Hem oyunumuzu hem de oyuncularımızı geliştirerek önümüze doğru bir şekilde bakmaya çalışıyoruz" dedi.



ZORLU SERİ BAŞLIYOR



Ligde pazar günü deplasmanda zirve yarışındaki rakiplerinden Çatalcaspor'a konuk olacak Karşıyaka, bir sonraki sınavında tehlikeli bölgeden uzaklaşmaya çalışan Arhavispor'u konuk edecek. Yeşil-kırmızılılar daha sonra üst üste ilk 5 yarışındaki Çarşambaspor (D), Somaspor ve Batman Petrolspor (D) ve İçel İdmanyurdu ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk hedefiyle ilgili yorum yapan teknik direktör Soner Tolungüç, "Lig uzun bir maraton. Her maç çok önemli. Tecrübeli bir ekibiz. Bu oyunumuzu her müsabakaya yansıttığımızda bunun bizi hedefe götüreceğine inanıyoruz" diye konuştu.

