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Karl-Anthony Towns'dan 60 sayı! 3 farklı rekor...

#NBA#Karl-Anthony Towns#Cedi Osman
Karl-Anthony Townsdan 60 sayı 3 farklı rekor...

NBA'e gece oynanan 9 maçla devam edildi. Minnesota Timberwolves'un San Antonio Spurs'ü 149-139 yendiği maçta Karl-Anthony Towns 60 sayıyla oynadı ve 3 farklı rekora imza attı.

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NBA'de heyecan, gece oynanan 9 maçla devam etti. Minnesota Timberwolves'un San Antonio Spurs'ü 149-139 yendiği maça Karl-Anthony Towns damga vurdu.

Timberwolves'un yıldızı Karl Anthony Towns, 60 sayı, 17 ribaunt ve 3 asistle oynadığı maçta 3 ayrı rekoru kırdı. Maçın en skorer oyuncusu olan Towns, hekm kariyer rekorunu hem de kulüp tarihinde bir maçta en çok sayı atan oyuncu rekorunu kırdı. Önceki rekor da 56 sayıyla kendisine aitti.

26 yaşındaki basketbolcu öte yandan 56'şar sayı atan LeBron James ve Trae Young'ı geçerek NBA'de bu sezon bir maçta en çok sayı bulan oyuncu oldu.

Cedi sayı bulamadı ama Cleveland kazandı

Milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, Los Angeles Clippers'ı 120-111 yendi. 8 dakika parkede kalan Cedi Osman sayı bulamadı ve 1 asistle mücadele etti. Maçın en skorer oyuncusu 30 sayıyla Evan Mobley oldu.

NBA'de gecenin sonuçları:

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Cleveland Cavaliers 120-111 Los Angeles Clippers
Atlanta Hawks 122-113 Portland Trail Blazers
Philadelphia 76ers 110-114 Denver Nuggets
Oklahoma City Thunder 116-134 Charlotte Hornets
San Antonio Spurs 139-149 Minnesota Timberwolves
Sacramento Kings 112-103 Chicago Bulls
Utah Jazz 111-117 Milwaukee Bucks
Golden State Warriors 126-112 Washington Wizards
Los Angeles Lakers 103-114 Toronto Raptors

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#NBA#Karl-Anthony Towns#Cedi Osman

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