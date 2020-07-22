Kardeşini köpek saldırısından kurtaran Bridger Walker, 'Dünyanın en cesur adamı' ilan edildi!

Tüm dünya kız kardeşini köpek saldırısından kurtaran küçük kahraman ABD'li Bridger Walker'ı konuşuyor. ABD'nin Wyoming şehrinde yaşanan olayda Bridger Walker, henüz 6 yaşında olmasına rağmen kız kardeşine saldıran köpeğe engel olarak günün kahramanı ilan edilmişti. Kız kardeşini kurtarırken köpeklerin saldırısına uğrayan Walker'ın yüzüne 90'dan fazla dikiş atılmıştı.

Küçük kahraman Bridger, bu hareketiyle tüm dünyanın dikkatini çekerken ''Eğer birisi ölecekse bu ben olmalıyım kardeşim değil'' açıklamasını yapmıştı.

ÜNLÜ OYUNCULARDAN DESTEK MESAJI YAĞMIŞTI

Kardeşini köpek saldırısından kurtaran Bridger Walker, sosyal medyada pek çok kişi tarafından kahraman ilan edilmiş, Spider Man filminin yıldız oyuncusu Tom Holland, Walker'ın ailesini arayıp Spider Man'in yeni çekilecek filminin setine davet etmişti.

Chris Evans, Chris Hemsworth, Robert Downey Jr, Anne Hatteway gibi Hollywood yıldızlarının da sosyal medyadan paylaştığı Bridger Walker, sno olarak Dünya Boks Konseyi WBC tarafından ''Dünyanın en cesur adamı'' ilan edildi.

ŞAMPİYON İLAN EDİLİP KEMER GÖNDERİLDİ

Dünya Boks Konseyi WBC, kız kardeşini kurtarıp kahraman ilan edilen 6 yaşındaki Bridger Walker'ı, yeni WBC şampiyonu ve ''Dünyanın En Cesur Adamı'' ilan edip kendisine bir de kemer gönderdi.