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Voleybol
Haber Giriş: 15.09.2020 - 22:13 | Son Güncelleme:

Karayolları, İlbank'ı 3-1 mağlup etti

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Karayolları, İlbank'ı 3-1 mağlup etti
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonun 2. haftasında Karayolları, İlbank'ı 3-1 mağlup etti.

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi İlbank: 1 - Karayolları: 3
Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Erhan Alparslan
İlbank: Birgül Parlak, Ceren Karagöl, Yağmur Karaoğlu, Ezgi Arslan, Ceyda Durukan, Eylül Karadaş (Ceren Önal, Ceren Çınar, Yaprak Erkek, Tuğçe Öcal, Yasemin Özel)
Karayolları: Havili, Abbott, Ayçin Akyol, Burcu Tutku Yüzgenç, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova (Gülçin Doğan, Selin Navruz, Ezgi Akyaldız, Kübra Kegan, Selis Selvi)
Setler: 27-29, 25-20, 23-25, 16-25
Süre: 132 dakika (39, 33, 32, 28)

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