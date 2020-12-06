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Voleybol
AA
Haber Giriş: 06.12.2020 - 16:56 | Son Güncelleme:

Karayolları 3-0 Beşiktaş

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Karayolları 3-0 Beşiktaş
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Karayolları, konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-0 yendi

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Meryem Tekol Pelenk, Hatice Özmen Yıldız

Karayolları: Havili, Ezgi Akyaldız, Ayçin Akyol, Tutku Burcu Yüzgenç, Seda Aslanyürek, Gerasymova (Gülçin Doğan, Ezgi Kara, Doğa Dıraz)

Beşiktaş: Ezgi Dilik, Deniz Hakyemez, Bengisu Aygün, Seray Altay, Ece Deniz Uçarı, Sude Pehlivan (Erce Kasapoğlu, Ece Günesen, Göknur Silen)

Setler: 25-16, 25-16, 25-17

Süre: 66 dakika (22, 23, 21)

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