Karayolları 3-0 Beşiktaş
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Karayolları, konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-0 yendi
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Meryem Tekol Pelenk, Hatice Özmen Yıldız
Karayolları: Havili, Ezgi Akyaldız, Ayçin Akyol, Tutku Burcu Yüzgenç, Seda Aslanyürek, Gerasymova (Gülçin Doğan, Ezgi Kara, Doğa Dıraz)
Beşiktaş: Ezgi Dilik, Deniz Hakyemez, Bengisu Aygün, Seray Altay, Ece Deniz Uçarı, Sude Pehlivan (Erce Kasapoğlu, Ece Günesen, Göknur Silen)
Setler: 25-16, 25-16, 25-17
Süre: 66 dakika (22, 23, 21)
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