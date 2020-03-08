Karayolları 2-3 Nilüfer Belediyespor
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Karayolları'nı 3-2 yendi.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Koray Yılmazgil, Erkan Sarı
Karayolları: Abbott, Ayçin Akyol, Tutku Burcu Yüzgenç, Fulden Ural, Gerasymova, Elif Şahin (Gülçin Doğan, Merve Nezir, Kübra Kegan, Tuğçe Ceyhan, Ezgi Akyaldız)
Nilüfer Belediyespor: Rousseaux, Sabriye Dikmen, Atkinson, Hümay Topaloğlu, Merve İkbal Albayrak, Buse Ünal (Ceren Çınar, Buse Kayacan)
Setler: 25-19, 17-25, 25-20, 20-25, 9-15
Süre: 118 dakika (26, 24, 26, 27, 15)
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