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Voleybol
AA
Haber Giriş: 08.03.2020 - 17:43,Son Güncelleme:/

Karayolları 2-3 Nilüfer Belediyespor

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Karayolları 2-3 Nilüfer Belediyespor
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Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Karayolları'nı 3-2 yendi.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Erkan Sarı

Karayolları: Abbott, Ayçin Akyol, Tutku Burcu Yüzgenç, Fulden Ural, Gerasymova, Elif Şahin (Gülçin Doğan, Merve Nezir, Kübra Kegan, Tuğçe Ceyhan, Ezgi Akyaldız)

Nilüfer Belediyespor: Rousseaux, Sabriye Dikmen, Atkinson, Hümay Topaloğlu, Merve İkbal Albayrak, Buse Ünal (Ceren Çınar, Buse Kayacan)

Setler: 25-19, 17-25, 25-20, 20-25, 9-15

Süre: 118 dakika (26, 24, 26, 27, 15)

Karayolları 2-3 Nilüfer Belediyespor

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