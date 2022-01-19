Karagümrük'te Gökhan Kağıtçıoğlu: "Pesic’in ağrıları arttı"

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Süper Lig’in 22. haftasında Beşiktaş’a sahasında 1-0 mağlup olan Karagümrük’te Volkan Demirel’in kırmızı kart görmesi nedeniyle düzenlenen basın toplantısına Yardımcı Antrenör Gökhan Kağıtçıoğlu atıldı. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Kağıtçıoğlu, “Maça kısa sürede iyi hazırlandığımızı düşündük. Maçın ilk yarısı iyi geçmedi. Çok pozisyon verdik, basit hatalar yaptık. Ama 65’ten sonra bazı riskler aldık. Önde basıp pres yaptıktan sonra daha çok ikinci top kazanıp daha çok baskı yaptık. Pozisyonlarımız da vardı. Golü bulsaydık en azından puan alabilirdik. Beşiktaş’ı tebrik ederim” ifadelerini kullandı. Volkan Demirel’in gördüğü kırmızı kartı da aktaran Kağıtçıoğlu, “Volkan hocamın ilk sarı kartında hocam sadece taç atışının bizim olduğunu söylemek için çizgi ihlaliyle sarı kart gördü. Sonrasında da uzatma dakikalarındaki bir anlık tepkiyle ikinci sarı kartı gördü” diye konuştu.



“Pesic’in ağrıları arttı”

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Bugün forma giymeyen Biglia ve Zukanovic’in kadro için çok önemli isimler olduğunu söyleyen Kağıtçıoğlu, “Ancak bugün çok iyi 11 oyuncuyla sahaya çıktık. Yeni transferimiz Bistrovic özellikle çok iyi oynadı. Pesic dün idman yapmadı. Maç çok geç olduğu için otelde öğlene kadar denedi. Riske etmek istemediğimiz durumdaydı ama kendi isteğiyle 15-20 dakika oynamak istedi. Şu anda ağrılarının fazla olduğunu söylüyor. Umarım önemli bir şeyi yoktur. Adana Demirspor deplasmanımız var ve kendisi çok önemli bir isim” dedi. Emre Mor hakkında da konuşan Kağıtçıoğlu, “Emre Mor geldiğimiz ilk hafta grip nedeniyle bizimle beraber olmadı ama sonrasında artan bir performansı var. Biz kendisinin antrenman ve maç performansından memnunuz. Zamanla daha iyi olacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.