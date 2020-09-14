Karagümrük Lucas Biglia ile anlaştı! | Transfer Haberleri

Süper Lig'de 36 yıl sonra çıktığı ilk maçta Yeni Malatyaspor'u 3-0'lık skorla mağlup eden Fatih Karagümrük, ses getirecek bir transfere hazırlanıyor.

Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre İstanbul temsilcisi, Serie A devi Milan'la olan sözleşmesi sona eren Lucas Biglia ile her konuda anlaşmaya vardı.

34 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusunun bugün İstanbul'a gelerek Karagümrük için sağlık kontrolünden geçeceği ve ardından 2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

YILLIK ÜCRETİ 24.8 MİLYON TL!

Schira, haberinde transferin maliyetiyle ilgili de detayları paylaştı. Buna göre Karagümrük, 2 yıllık sözleşme imzalayacak olan Biglia'yı yıllık 2.8 milyon euro (yaklaşık 24.8 milyon Türk Lirası) ödeyecek. Tangocu, Karagümrük'ten iki yılda yaklaşık 50 milyon TL kazanacak.

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LUCAS BIGLIA KİMDİR?



30 Ocak 1986 yılında Arjantin'in Mercedes kentinde doğan Lucas Biglia, futbola ülkesinin takımlarından Argentinos Juniors'ın altyapısında başladı. 2005 yılında bir başka Arjantin ekibi Independiente'ye transfer olan Biglia, 1 sezon sonra 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Anderlecht'in yolunu tuttu.

Belçika ekibinde 7 yıl başarıyla forma giyen Tangocu, 2013'te 8.4 milyon euro bedelle Lazio'ya transfer oldu. Lazio'da da başarılı performansını sürdüren Biglia, 2017 yılında ise 19.7 milyon euro bonservis bedeli karşılığı Milan'a transfer oldu. Milano ekibinde 3 sezon forma giyen tecrübeli orta sahanın sözleşmesi bu sezon sona erdi.

BAŞKAN HURMA TRANSFERİ DOĞRULADI

Karagümrük cephesinden Biglia transferiyle ilgili ilk resmi açıklama Başkan Süleyman Hurma'dan geldi. Süleyman Hurma, A Spor'a yaptığı açıklamada Biglia ile anlaştıklarını duyururken, Badou Ndiaye'yi de kadrolarına katmaya yakın olduklarını söyledi.

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