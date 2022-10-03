Canlı: Fatih Karagümrük - İstanbulspor maçı

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Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Fatih Karagümrük ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor.

Maçta ilk devre oynanıyor

Fatih Karagümrük 1-0 İstanbulspor

Gol: 37' Diagne

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Dresevic, Caulker, Caner Erkin, Biraschi, Ozdoev, Jimmy Durmaz, Colley, Kouassi, Diagne.

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehremic, Duhan Aksu, Ali Yaşar, Muammer, Melih Kabasakal, Jetmir Topalli, Emir Kaan, Guri.

Süper Lig'de çıktığı son iki deplasman maçını maçını kaybetmeyen İstanbulspor, dış sahada daha uzun bir yenilmezlik serisini en son Nisan-Ağustos 2004 arasındaki dört karşılaşmalık dönemde yaşadı. Ligdeki son üç maçından beraberlikle ayrılan Fatih Karagümrük, kulüp tarihinde daha uzun bir seri yaşamadı. Ligde bu şekilde dört karşılaşmalık seri yaşayan son takım ise Sivasspor'du.Süper Lig'deki son üç maçını kaybetmeyen İstanbulspor, tek sezonda daha uzun bir yenilmezlik serisini en son 2003/04'ün ilk altı karşılaşmasında yaşadı.

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Bu sezon Süper Lig'de iki frikik golü atan tek takım olan İstanbulspor, aynı zamanda gollerinin en büyük kısmını bu şekilde bulan ekip konumunda. Sekiz golünün altısını duran toplardan kaydeden Fatih Karagümrük'ten daha fazla duran top golü bulan tek ekip ise Ümraniyespor. Fatih Karagümrük'ün ligdeki son iki golünü atan Mbaye Diagne, Süper Lig kariyerinde İstanbul takımlarına rakip olduğu 24 maçta 11 gol sevinci yaşadı. Senegalli forvetin gol atamadığı tek İstanbul temsilcisi, en üst ligdeki 56 golünün 32'sini formasıyla kaydettiği Kasımpaşa.Opta'nın bu alanda detaylı analize başladığı 2010/11'den bu yana Süper Lig'de en fazla kafa golü attıran oyuncu olan Caner Erkin, bu sezon ligde en fazla gol pası veren iki isimden biri konumunda.

Bu sezon Süper Lig'de gol atamayan oyuncular arasında İbrahim Yılmaz'dan daha fazla şut çeken iki isim bulunuyor: Yunus Akgün & Valentin Eysseric. Ligdeki altı maçında gol sevinci yaşayamayan İstanbulspor forveti, lig kariyerinde daha uzun bir kuraklığı en son Şubat-Temmuz 2020 arasındaki yedi maçlık dönemde yaşadı.

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KARAGÜMRÜK İSTANBUL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karagümrük - İstanbulspor maçı saat 20:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.