Karagümrük Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fatih Karagümrük'ün Süper Lig tarihinde iç saha mağlubiyeti almadığı takımlar arasında en fazla konuk ettiği iki rakibinden biri Gençlerbirliği. Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Fatih Karagümrük'e yenilen Gençlerbirliği, Süper Lig tarihinde sadece bir sezonu rakibinden puan alamadan kapattı.

Son üç Süper Lig maçının ikisini kaybeden Fatih Karagümrük, daha önceki dokuz karşılaşmada aynı sayıda yenilgi almıştı. Süper Lig'de iki maçtır sahadan puansız ayrılan Gençlerbirliği, daha uzun bir seriyi Ocak 2021'de yaşadı. Evinde dört maçtır yenilmeyen ve son iki karşılaşmadan birer puanla ayrılan Fatih Karagümrük, Süper Lig tarihinde üst üste üç iç saha beraberliği almadı. Süper Lig'de çıktığı son üç deplasmandan 1 puanla dönen Gençlerbirliği, Özcan Bizati yönetimindeki ilk iki dış saha karşılaşmasında iki galibiyet almıştı.

Fatih Karagümrük formasıyla ilk golünü son karşılaşmada Konyaspor'a atan Jeremain Lens, Süper Lig kariyerinde üst üste iki karşılaşmada fileleri havalandıramadı. Süper Lig'de çıktığı ilk 10 maçta beş gol atan Fabio Borini'nin, daha sonraki yedi karşılaşmada yaşadığı tek gol sevinci son iç saha maçında geldi. Süper Lig kariyerinde Fatih Karagümrük'e karşı ilk kez sahaya çıkmaya hazırlanan Bogdan Stancu, şu ana kadar rakip olduğu beş İstanbul takımına da gol attı. 2007/08 sonrası dönemde ligde mücadele eden altı İstanbul ekibinin filelerini de havalandırmayı başaran sadece üç oyuncu var. Son dört deplasman maçında dört gole katkı sağlayan Bogdan Stancu, sezonun ilk altı dış saha karşılaşmasında sadece bir gol atabilmişti.

KARAGÜMRÜK GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Özgür Yankaya yönetecek. Karşılaşma beIN CONNECT kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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