Karagümrük 4-1 Antalyaspor / Maç sonucu

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Trendyol Süper Lig’de 34. haftanın kapanış maçında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 90 dakikası Fatih Karagümrük'ün 4-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.
Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 36'da Güven Yalçın, 64'te Markao, 81'de Can Keleş ve 90+1'de Paoletti kaydetti.
Antalyaspor'un tek golü ise 78'de Larsson'dan geldi.
Akdeniz ekibinden 55. dakikada Ramzi Safouri kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla puanını 36'ya çıkaran Karagümrük, 15. sıraya yükseldi. Antalyaspor ise 45 puanla 10. sırada kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada Güray Vural'ın hatalı pası sonrası topu kapan Eysseric'in ceza yayından çektiği şutta kaleci Leite meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu önünde bulan Markao'nun ceza sahası içi sağ çaprazındaki vuruşunda savunma, meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.
36. dakikada sol kanattan topu taşıyan Markao, ceza sahasına girerek pasını Güven Yalçın’a aktardı. Penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Güven Yalçın, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-0
45+1. dakikada Erdal Rakip'in pasında topla buluşan Güray Vural, ceza sahası içi sol çaprazından şutunu çekti. Kaleci Sirigu, meşin yuvarlağı çıkardı.
55. dakikada kullanılan serbest vuruş esnasında hakem Kadir Sağlam’ın uyarısına rağmen düdükten önce topa dokunan Safuri, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
58. dakikada Van de Streek'in topuk pasında sol kanatta topla buluşan Emre Uzun, ceza sahası içine girdikten sonra pasını Erdal Rakip'e aktardı. Erdal Rakip'in ceza sahası içinden çektiği şutta kaleci Sirigu topu çıkardı.
64. dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruşta Eysseric’in ortasında arka direkte iyi yükselen Rohden, kafayla topu içeri çevirdi. Altıpas içinde topla buluşan Markao, voleyle meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
78. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından kullanılan serbest vuruşta Larsson, doğrudan kaleye yaptığı sert vuruşla sol direk dibinden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1
81. dakikada Lasagna’nın pasında Can Keleş, ceza sahası içi sağ çaprazından bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı. 3-1
90+1. dakikada Naldo’nun hatasında topu kapan Paoletti, ceza sahasına girmeden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 4-1