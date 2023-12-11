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Karagümrük; Alparslan Erdem ile yollarını ayırdı, yeni hocayı açıkladı! Şota Arveladze, Türkiye'ye geri döndü...

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#Karagümrük#Şota Arveladze#Alparslan Erdem
Karagümrük; Alparslan Erdem ile yollarını ayırdı, yeni hocayı açıkladı Şota Arveladze, Türkiyeye geri döndü...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2023 16:50

Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Alpaslan Erdem ile yollar ayrıldı. İstanbul ekibinin yeni hocası da resmen açıklandı. Son olarak Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'i çalıştıran Şota Arveladze, Karagümrük'ün yeni teknik direktörü oldu.

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya gelmişti. Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

Fatih Karagümrük Kulübü, bu maçın ardından teknik direktör Alparslan Erdem ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Karagümrük; Alparslan Erdem ile yollarını ayırdı, yeni hocayı açıkladı Şota Arveladze, Türkiyeye geri döndü...

Kulüpten yapılan bildiride, "Kulübümüz bünyesinde uzun zamandır futbolcu, yardımcı antrenör ve teknik sorumlu olarak birçok başarıya imza atan hocamız Alparslan Erdem ile bugün itibarıyla karşılıklı görüşerek ayrılmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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Karagümrük’ün başında toplam 19 resmi maça çıkan Erdem, 7 galibiyet – 6 beraberlik – 6 mağlubiyetlik bir performans sergiledi ve 1.42’lik puan ortalaması yakaladı.

YENİ HOCA: ŞOTA!

Karagümrük; Alparslan Erdem ile yollarını ayırdı, yeni hocayı açıkladı Şota Arveladze, Türkiyeye geri döndü...

Karagümrük, Erdem'in ayrılığı sonrasında yeni teknik direktörünü de resmen duyurdu. Kırmızı - siyahlılar, son olarak Hull City'i çalıştırmış olan Şota Arveladze'nin takımın başına getirildiğini açıkladı.

İstanbul ekibi, Süper Lig'de geride kalan 15 haftada topladığı 17 puanla 11. sırada yer alıyor.

 

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#Karagümrük#Şota Arveladze#Alparslan Erdem

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