Karagümrük; Alparslan Erdem ile yollarını ayırdı, yeni hocayı açıkladı! Şota Arveladze, Türkiye'ye geri döndü...

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya gelmişti. Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

Fatih Karagümrük Kulübü, bu maçın ardından teknik direktör Alparslan Erdem ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan bildiride, "Kulübümüz bünyesinde uzun zamandır futbolcu, yardımcı antrenör ve teknik sorumlu olarak birçok başarıya imza atan hocamız Alparslan Erdem ile bugün itibarıyla karşılıklı görüşerek ayrılmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Haberin Devamı

Karagümrük’ün başında toplam 19 resmi maça çıkan Erdem, 7 galibiyet – 6 beraberlik – 6 mağlubiyetlik bir performans sergiledi ve 1.42’lik puan ortalaması yakaladı.

YENİ HOCA: ŞOTA!





Karagümrük, Erdem'in ayrılığı sonrasında yeni teknik direktörünü de resmen duyurdu. Kırmızı - siyahlılar, son olarak Hull City'i çalıştırmış olan Şota Arveladze'nin takımın başına getirildiğini açıkladı.

İstanbul ekibi, Süper Lig'de geride kalan 15 haftada topladığı 17 puanla 11. sırada yer alıyor.