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Haber Giriş: 24.11.2020 - 18:55 | Son Güncelleme:

Karagümrük 0-3 Esenler Erokspor (Maç özeti)

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Karagümrük 0-3 Esenler Erokspor (Maç özeti)
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Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Misli.com 3. Lig takımı Esenler Erokspor, deplasmanda Süper Lig'in flaş takımlarından Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenerek günün sürprizine imza attı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük bir sürpriz yaşandı. Misli.com 3. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor, deplasmanda karşılaştığı Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti ve kupada bir üst tura yükseldi.

Esenler Erokspor'a farklı galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Samet Dağlı, 35'te Aziz Aksoy ve 75. dakikada Muammer Sarıkaya kaydetti.

Süper Lig'in flaş takımı Karagümrük'ü farklı geçen Esenler Erokspor, 3. Lig'de 13 puanla 8. sırada bulunuyor.

Karagümrük 0-3 Esenler Erokspor (Maç özeti)

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