Karaevli ve Obuz büyük finalde

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Dünyanın en önemli amatör golf turnuvaları arasında yer alan Turkish Airlines World Golf Cup’ın İstanbul ayağı 23-24 Eylül tarihlerinde Kemer Country Golf Kulübü’nde yapıldı.

Türk Hava Yolları’nın kurumsal ve sadık müşterilerinin yanı sıra, iş dünyasından önemli isimlerin katıldığı turnuvada 24 ve altı handikap seviyesinde kadınlarda mücadele eden Berna Karaevli, 40 puanla şampiyon oldu. Erkeklerde müsabakalarında ise 44 puanla Arda Obuz birinci sıraya yerleşti ve her iki finalist de 3-8 Aralık tarihleri arasında Antalya’da yapılacak büyük finale katılmaya hak kazandı. Bu yıl sekizincisi düzenlenen Turkish Airlines World golf Cup, 61 ülkede 80’den fazla destinasyonda gerçekleştirildi. Turnuvanın finalinde tüm bu destinasyonlardan gelen finalistler yer alacak.

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