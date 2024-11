Karadağlılar da galibiyete şaşırdı: Korkunç, en zoruydu | Türkiye'ye artık yeni biri lazım | Montella'nın play-off'ta yapması gereken...

Haberin Devamı

UEFA Uluslar B Ligi’nde mücadele eden ve doğrudan A Ligi’ne yükselmeyi hedefleyen A Milli Futbol Takımı, Niksic Şehir Stadyumu'nda karşılaştığı grup sonuncusu Karadağ’a 3-1 mağlup oldu. Karadağ’ın 3 golünü kaydeden forvet Nikola Krstovic, karşılaşmaya damga vuran isim oldu. Ay-yıldızlıların Kenan Yıldız’ın ayağından bulduğu gol skor için yeterli olmadı. Bu sonuçla Uluslar Ligi’ni 11 puanla 2.sırada tamamlayan milliler, A Ligi’ne yükselmek için oynayacağı play-off maçlarına odaklandı. Karadağlı gazeteciler, her iki takımın karşılaşmadaki performansı ve eksik yönleriyle ilgili analizlerini aktardı.

KARADAĞLI GAZETECİLERİN DÜN GECEKİ MÜCADELE SONRASI YORUMLARI ŞU ŞEKİLDE:

ALEKSANDAR POPOVIC (LOB SPORT):

“OYUNCULARIMIZ YÜREKLERİNİ ORTAYA KOYDU, KORKUNÇ SERİ SONA ERDİ”

Haberin Devamı

Nikšić'te zorlu oyun şartlarında gerçek ve mücadele dolu bir maç izledik. Karadağ'ın zaferi, şu ana kadar ki duruma baktığımızda başlı başına bir sürpriz. Ancak oyuncularımız yüreklerini ve karakterlerini ortaya koydular ve bunun karşılığını da bu kez sonuç olarak aldılar. Nihayet, yedi mağlubiyetlik o korkunç seri sona erdi. Karadağ kesinlikle daha fazlasını hak ediyor. Milli takımımızın mücadeleci ruhu, hangi rakiple karşılaşırsak karşılaşalım asla sorgulanmamalı. Teknik direktör Robert Prosinečki, takım dizilişini 3-5-2 olarak değiştirdi ve bu durum başarıya dönüştü. Üç stoper ile oynadık ama savunma bloğunda en az beş oyuncu ile rakibi karşıladık. Türkiye'deki yaratıcı oyuncular için zorlu bir görev vardı ama ekibiniz bu sefer de kalitesini göstermeyi başardı.

“KRSTOVİC, BU KEZ BARİYERLERİ AŞMAYI BAŞARDI, BU MAÇI UNUTMAYACAKTIR”

Nikola Krstović, Karadağ Milli Takım ve Lecce formasıyla yaklaşık iki aydır çok sayıda gol girişiminde bulunmasına rağmen gol atamadı. Ancak Krstović, sahada her zaman çok çalışan bir forvetti. Bu kez bariyerleri aşmayı başardı ve gerçekten harika bir hat-trick yaptı. Boş alan yarattı, ileri-geri koştu, savunmanıza karşı büyük bir mücadeleye girişti ve sonunda üç gol attı. Krstović, bu maçı kesinlikle unutmayacaktır. Bununla birlikte umarım forvet oyuncularının üzerinde olan o baskıdan kurtulur.

Haberin Devamı

“TÜRKİYE’NİN HÜCUM HATTINDA GERÇEK BİR SANTRFOR EKSİKLİĞİ YAŞANIYOR”

İstanbul’daki maçtan sonra da vurguladığımız gibi herkeste Türkiye'nin hücum hattında gerçek bir santrfor eksikliği olduğu hissiyatı hâkim. Şüphesiz ki çok kompakt ve kaliteli bir takımınız var ama forvetleriniz çoğu zaman gelen pasları golle taçlandıracak son dokunuştan yoksun. Yine de Türkiye'nin diğer tüm milli takımlar için her zaman istenmeyen bir rakip olduğu da kesin. Bu maçta defansınızın sol tarafı bizim için kesinlikle kritik bir öneme sahipti. Sonuçta Karadağ, o bölgeyi kullanarak 2 gol attı ve bu da Eren Elmalı’nın ikinci yarıda değiştirilmesine neden oldu. Ayrıca kaleci Mert Günok da gecesini yaşayamadı. Mert, ilk golde kendini çok kötü bir yerde konumlandırdı ve ikinci golde ise Krstović'ten gelen son derece güçlü bir şutu beklemiyor gibiydi. Diğer yandan Merih Demiral, çok gergindi. Ancak çok sayıda maç var ve sonuçta böyle geceler herkesin başına geliyor. Her halükârda Türkiye'nin Karadağ gibi işini yapmaya devam etmesi gerekiyor. Şimdiye kadar sizinle oynadığımız maçlarımızın her biri çok ilginçti, bu nedenle gelecekteki bazı yeni karşılaşmaları dört gözle bekliyoruz.

Haberin Devamı

ALEKSANDAR SEKULOVIC (GRADSKA TV):

“HER TÜRLÜ RAKİBİ YENEBİLECEK BİREYSEL KALİTEYE ZATEN SAHİPTİK”

Benim için sürpriz olan şey çok iyi bir oyun ortaya koymamızdı çünkü UEFA Uluslar Ligi turnuvası boyunca kötü bir futbol oynamıştık. Diğer yandan aldığımız zaferi sürpriz olarak görmüyorum çünkü takımımız her türlü rakibi yenebilecek bireysel kaliteye zaten sahipti. Hollanda, Belçika, İngiltere ve Avrupa futbolunun zirvesindeki diğer birçok ülke Karadağ karşısında nasıl puansız kaldıklarını biliyor. Bu gece her şeyi bir araya getirmeyi başardık; iyi oynadık ve harika bir Nikola Krstovic'e sahiptik. Bu arada Türk takımının mücadele etmesini biraz engelleyen zor bir saha vardı.

Haberin Devamı

“BAĞIMSIZLIĞIMIZI YENİDEN KAZANDIĞIMIZ YILDAN BU YANA EN ZORLU MAÇIMIZDI”

Bizim için bu, bağımsızlığımızı yeniden kazandığımız 2006 yılından bu yana en zorlu maçtı. Sebebi ise teknik direktör Prosinecki liderliğinde takımın tüm olumsuz rekorların kırılması sonucu içinde bulunduğu durumdur. Son elemelerde son tura kadar Avrupa Şampiyonası'na katılma mücadelesi veren eski teknik direktör Miodrag Radulovic, Prosinecki'nin bu akşam uyguladığı 3-5-2 dizilişi nedeniyle eleştirilmişti. Prosinecki'nin fikri, Jovetic'e uyan ve takımın futbol oynadığı, topu ayağında tuttuğu ve topa sahip olduğu bir 4-4-2 dizilişiydi. Böyle bir fikir sonuç vermediği gibi milli takımımızın tarihindeki en uzun mağlubiyet serisine yol açtı. Prosinecki, daha sonra muhtemelen takımımızın orta sahada 4 kişiyle topa sahip olabilecek bir orta sahaya sahip olmadığını fark etti. Yine de Prosinecki'nin eski teknik direktör Radulovic yönetimindeki takımı süsleyen fikirle takımı yönettiğini ve bunun sonuç verdiğini düşünüyorum.

Haberin Devamı

“KRSTOVIC, GERÇEK BİR FORVET OYUNCUSU OLDUĞUNU GÖSTERDİ”

Nikola Krstović, hem güçlü bir forvet hem de her türlü oyun şartlarına uygun bir oyuncu. Bu elemelerde şimdiye kadar istediği topları çok fazla alamamıştı. Krstovic, dün gece gerçek bir forvet oyuncusu olduğunu gösterdi. Umarım Prosinecki ya da başka bir teknik direktör onun topla daha fazla buluşmasına yardımcı olur. Diğer yandan Türk savunması, bu gece Krstovic'ten çok uzakta durdular ve ona yakın oynamadılar. Krstovic’e çok fazla alan verdiler. Krstovic gibi mükemmel bir forvetin kaleciyle karşı karşıya kaldığında şut atmasına izin verirseniz fazla şansınız olmaz.

“MERT GÜNOK’UN YERİNE BELKİ DE YENİ BİR KALECİNİN ZAMANI GELMİŞTİR”

Türkiye Milli Takımı’nın orta saha ve hücum hattı harika çalışıyor; bu konuda hiçbir şikâyetim yok. Türkiye, topa sahip olmayı başarıyor ve goller atıyor ama dediğim gibi Montella'nın dikkat etmesi gereken şey savunma. Bireysel performans bakımından dün gece Emirhan Topçu ve Eren Elmalı başarısız olsa bile savunmadaki hiçbir oyuncuyu eleştirmeyeceğim. Çünkü Montella da bunu gördü ve bu yüzden onları ikinci yarı değiştirdi. Kaleci Mert Günok'un dün gece zayıf bir maç çıkardığını düşünüyorum. Mert, 35 yaşında ve belki de yeni bir kalecinin zamanı gelmiştir. Ama görebildiğim kadarıyla ikinci kaleci Altay Bayındır'ın oynamaması gibi bir sorununuz var. Bu gibi şeyler tekrarlanırsa belki de başka bir kaleci düşünmelisiniz. Yine de şunu da belirtmeliyim ki bazen bir kaleci ancak defansı kadar iyidir.

“MONTELLA, SAVUNMAYA DİKKAT ETMELİ! TÜRKİYE, EN İYİ SONUÇLARINI HENÜZ ALMADI”

Türkiye, grupta ikinci sırada yer aldı ve şimdiden play-off’lara hazırlanmaya başladı. Türkiye, Montella önderliğinde topu yerden oynayan ve daha temaslı bir takım haline geldi. Türkiye, keyif aldığım ve güzel bir oyun sergileyen bir takım oldu. Bu arada beni Uluslar Ligi turnuvasında tarihin en iyi Türk oyuncusu olabilecek kaliteye sahip olduğuna ikna eden Kenan Yıldız'ı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu akşamki maçtan sonra Montella'nın dikkat etmesi gereken noktanın savunma olduğunu düşünüyorum çünkü savunmada zayıflık ve açıklar vardı. Avrupa Şampiyonası'nda olduğu gibi play-off'ta da sizi destekleyeceğim. Hiç abartmadan iddia ediyorum ki Türkiye, en iyi sonuçlarını henüz almaya başlamadı. Ve sahip olduğunuz takımın önümüzdeki dönemlerde kendini göstereceğine inanıyorum.