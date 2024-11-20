A Milli Takım büyük fırsatı tepti, akıllara Burak Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu geldi! Yine Dünya Kupası ve yine penaltı laneti...

Haberin Devamı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup son hafta maçında Karadağ'a konuk olan A Milli Takımımız karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı. Bu skorla UEFA Uluslar B Ligi 4. Grubu Galler'in ardından ikinci sırada tamamlayan milliler, A Ligi'ne yükselme şansını play-off'a bıraktı.

Ev sahibi ekibin gollerini 29, 45 ve 72. dakikalarda Nikola Krstovic atarken A Milli Takım'ın sayısını 37'de Kenan Yıldız kaydetti.

ŞANSSIZLIKLAR YİNE YAKAMIZI BIRAKMADI

Geçtiğimiz cumartesi günü Galler'i Kayseri'de konuk eden A Milli Takımımız, müsabakadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı.

Karşılaşmada birçok gol pozisyonu yakalayan Ay-Yıldızlılar, 87. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından penaltı kazandı.

PENALTI KAÇTI, ŞANSSIZLIKLAR...

89. dakikada topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı direğe nişanladı ve A Milli Takımımız öne geçme fırsatını değerlendiremedi. İlk şansını Galler maçında kaybeden kırmızı - beyazlılar, Karadağ karşısına yine büyük bir avantajla çıktı.

Haberin Devamı

Ancak hem Karadağ karşısında alınan 3-1'lik yenilgi hem de Galler'in İzlanda'yı 4-1'le geçmesinin ardından A Ligi'ne direkt yükselme şansını yitirdi.

AKILLARA BURAK YILMAZ GELDİ

Kerem Aktürkoğlu'nun kaçırdığı penaltının ardından akıllara 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde Portekiz ile deplasmanda karşılaştığımız maç geldi.

Müsabakanın ilk yarısını 2-0 geride kapatan Ay-Yıldızlılar, 65'te Burak Yılmaz'ın golüyle farkı 1'e indirmişti.

Golün ardından rakip kaleye daha çok yüklenen A Milli Takımımız, 83. dakikada gelişen atakta Fonte'nin ceza sahası içinde Enes Ünal'a yaptığı müdahale sonrası penaltı kazanmıştı.

PENALTI ÜSTTEN AUTA GİDİNCE...

VAR kontrolünün ardından 85. dakikada topun başına geçen Burak Yılmaz'ın vuruşu üst direkten auta gitmiş ve maçı uzatma şansını geri tepmiştik.

Haberin Devamı

Devam eden süreçte 90+4. dakikada Matheus Nunes, topu ağlara göndermiş ve skoru 3-1'e getirerek A Milli Takımımızın play-off finali hayallerini suya düşürmüştü.

A Milli Takımımızın Karadağ mağlubiyetinin ardından sosyal medyadaki futbolseverler Burak Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nun yaşadığı şanssızlığı yeniden gündeme getirdi.