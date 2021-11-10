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Karadağ-Türkiye maçı ne zaman? İşte milli maç tarihi

#Karadağ-Türkiye Maçı#Karadağ-Türkiye Maçı Ne Zaman
Karadağ-Türkiye maçı ne zaman İşte milli maç tarihi

A Milli Futbol Takımımız Dünya Kupası elemelerinde gruptaki gidişatını belirleyecek önemli maçlara çıkacak. Cebelitarık'ı 13 Kasım'da İstanbul'da ağırlayacak ay-yıldızlılar, Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak. Peki, Karadağ-Türkiye maçı ne zaman?

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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İstanbul'da Cebelitarık ve deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı hazırlıklarına başladı. Müsabakaya kısa bir süre kala, maça dair detaylar sorgulanıyor. İşte, Karadağ-Türkiye maçının tarihi...

KARADAĞ-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Takım kafilesi, Karadağ karşılaşması için 14 Kasım Pazar günü İstanbul Havalimanı'ndan THY'ye ait uçakla bu ülkenin başkenti Podgorica'ya gidecek. Teknik direktör Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir futbolcu, ertesi gün TSİ 21.00'de uzaktan yöntemle Podgorica Şehir Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Karadağ maçı öncesindeki son çalışma ise TSİ 21.30'da bu statta gerçekleştirilecek. Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olarak yapılacak.

Podgorica Şehir Stadyumu'nda 16 Kasım Salı günü oynanacak Karadağ-Türkiye karşılaşması, TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayımlanacak.

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Ay-yıldızlı ekip, Karadağ maçının ardından TSİ 02.15'te kalkacak THY'ye ait uçakla Podgorica'dan İstanbul'a dönecek.

ADAY KADRO

A Milli Futbol Takımı'nın Cebelitarık ve Karadağ maçları aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat

Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu

Forvet: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun, Kenan Karaman.

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