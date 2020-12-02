Karabağ, Maccabi Tel-Aviv maçının hazırlıklarını tamamladı
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 5. haftasında yarın İstanbul'da İsrail'in Maccabi Tel-Aviv takımıyla karşılaşacak Azerbaycan temsilcisi Karabağ, hazırlıklarını tamamladı.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde yardımcı antrenör Elchin Rahmanov yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
İdmanın basına kapalı bölümünde ise maçın taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Karabağ-Maccabi Tel-Aviv karşılaşması, saat 20.55'te başlayacak.
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