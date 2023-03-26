Karabağ Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Zaniolo'dan önemli açıklama

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Karabağ Galatasaray maçı, Sarı Kırmızılı taraftarların yakın takibinde yer alacak. İyi giden form grafiğine son hafta darbe alan Galatasaray, lig öncesi harekete geçecek. Peki, Karabağ Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

KARABAĞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Karabağ, Galatasaray karşısında form grafiğini test edecek. 26 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, Haber Global kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Bakü Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak olan mücadelede elde edilecek olan gişe gelirinin tamamı 6 Şubat depremzedelerine bağışlanacak.

Sarı-kırmızılı takımın kadrosu şu şekilde:

"Leo Dubois, Mathias Ross, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Atakan Ordu, Emre Taşdemir, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Okan Kocuk, Abdülkerim Bardakcı, Beknaz Almazbekov, Arda Deniz Yavaş, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Caner Doğan, Juan Mata, Berkan Aksoy, Mauro Icardi."

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ZANİOLO'DAN İTALYA AÇIKLAMASI

23 yaşındaki Nicolo Zaniolo, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda Roma'dan kötü şekilde ayrılmasına, Fenerbahçe'nin ilgisine, Bournemouth'a gitmemesine, Galatasaray'daki geleceğine dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.

30-35 milyon euro serbest kalma madden var ve Juventus ile Milan'ın seni istediği sır değil. Yakında İtalya'ya döneceğini düşünmekte yanılıyor muyuz?

Geleceği kimse bilemez. Türkiye'de 5 yıl kalacağımı garanti edemem, bu açık. Ama burada olduğum sürece elimden gelenin en iyisini yapacağım. Türkiye'de şampiyonluk yaşamak, kupayı kazanmak ve Milli Takım'a geri dönmek istiyorum.