Kanada'nın El Salvador galibiyetinde Larin'den asist, Atiba'dan gol!

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CONCACAF Dünya Kupası Elemeleri 11. maçında Kanada, deplasmanda El Salvador'u 2-0 mağlup etti. Kanada'nın gollerini 66. dakikada Atiba Hutchinson, 90+4'te Jonathan David attı.

Atiba'nın golünde asisti Cyle Larin yaptı. Larin'in sağdan yaptığı ortaya ön direkte Atiba kafayı vurdu. Yakın direkten dönen top yeniden Atiba'ya çarparak kaleye yöneldi. Kaleci topu çıkarmaya çalışsa da hakem bir süre bekledikten sonra gol kararı verdi.

Bu sonucun ardından Kanada, 11. maçlar sonunda puanını 25'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.