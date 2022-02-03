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Kanada'nın El Salvador galibiyetinde Larin'den asist, Atiba'dan gol!

#Atiba#Larin#Kanada
Kanadanın El Salvador galibiyetinde Larinden asist, Atibadan gol

Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu(CONCACAF) Dünya Kupası Elemeleri 11. maçında Kanada, deplasmanda El Salvador'u 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Kanada'nın ilk golünde Beşiktaşlı Larin asist yaptı, Atiba Hutchinson ise golü attı.

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CONCACAF Dünya Kupası Elemeleri 11. maçında Kanada, deplasmanda El Salvador'u 2-0 mağlup etti. Kanada'nın gollerini 66. dakikada Atiba Hutchinson, 90+4'te Jonathan David attı.

Atiba'nın golünde asisti Cyle Larin yaptı. Larin'in sağdan yaptığı ortaya ön direkte Atiba kafayı vurdu. Yakın direkten dönen top yeniden Atiba'ya çarparak kaleye yöneldi. Kaleci topu çıkarmaya çalışsa da hakem bir süre bekledikten sonra gol kararı verdi.

Bu sonucun ardından Kanada, 11. maçlar sonunda puanını 25'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

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#Atiba#Larin#Kanada

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