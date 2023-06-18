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Kanada'da zafer Verstappen'in!

Güncelleme Tarihi:

#Formula 1#Verstappen#F1
Kanadada zafer Verstappenin
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2023 22:57

Formula 1'de sezonun sekizinci yarışı olan Kanada Grand Prix'sini Red Bull'dan Max Verstappen kazandı.

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Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, 2023 Formula 1 sezonunun 9. yarışı olan Kanada Grand Prix'sini kazandı. Bu sonuçla 41. zaferini elde eden Hollandalı pilot Verstappen, Ayrton Senna'yı yakaladı.

Formula 1’de sezonun 9. yarışı olan Kanada Grand Prix'inde gerçekleşti. Yarışa pole pozisyonunda başlayan Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen, bitiş çizgisini ilk sırada tamamladı. Aston Martin pilotu Fernando Alonso, yarışın hemen başında kaybettiği yerini 23. turda geri alıp ikinci olurken, Mercedes'in İngiliz sürücüsü Lewis Hamilton ise yarışı üçüncü sırada bitirdi.

Hollandalı pilot Max Verstappen'in Kanada GP'sini kazanmasıyla beraber Red Bull 100. galibiyetini almış oldu. Ayrıca, bu sezon 6. kez bitiş çizgisini ilk sırada geçen Max Verstappen, 41. yarış galibiyetini alarak efsane Brezilyalı Ayrton Senna'yı galibiyet sayılarını eşitledi.

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#Formula 1#Verstappen#F1

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