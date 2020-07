Kamil Novak: Avrupa kulüplerinin çoğunluğu bütçelerinde yüzde 20-40 kesintiler olacağını açıkladı

Kamil Novak, salgının basketboldaki ekonomik etkisini doğru ve tam olarak değerlendirebilmenin bir yıl veya daha uzun zaman alabileceğini belirterek, "Kesin olan şey ise paydaşların çoğunun ciddi, eşi görülmemiş finansal bir darbe almış olduğu. Örneğin, Avrupa kulüplerinin çoğunluğu gelecek sezon bütçelerinde yüzde 20-40 arasında değişen kesintiler olacağını açıkladı" dedi.

Salgının spora etkisinin çok büyük olduğunu vurgulayan Novak, "FIBA olarak çok hızlı hareket ederek tüm organizasyonlarımızı askıya aldık. Olimpiyat oyunlarının 2021'e ertelenmesini takiben, tüm önemli etkinliklerimizi 2021 ve 2022'ye taşıyarak yeni bir takvim oluşturduk. Bu dönemde önceliğimiz sporcuların, görevlilerin ve basketbolseverlerin refahı ve sağlığıydı. Önceliğimiz hala aynı. Kriz anında hızlı hareket ettiğimiz ve çözüm ürettiğimiz için Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından övgü aldık" diye konuştu.

Kamil Novak, salgın nedeniyle liglerin askıya alınmasına rağmen tüm ulusal federasyon geliştirme projelerinin finansmanını sağladıklarını vurgulayarak, "FIBA, 11 büyük Avrupa Ligi'nin de hissedar olduğu Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde hissedar. Yani bu yapı sayesinde fiili ve sürekli olarak bu liglerle temas halindeyiz. Ayrıca, Avrupa'daki tüm liglerde durumu izleyen ortağımız Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) ile yakın bir şekilde çalışıyoruz. Tüm gelişmelerin farkındayız" ifadelerini kullandı.

"FIBA'NIN AMACI KULÜP YARIŞMALARINI KONTROL ETMEK DEĞİLDİR"

Novak, yeni sezonu eylül veya ekim aylarında başlatmayı hedeflediklerini ama tüm paydaşların sağlığının öncelikleri olduğunu dile getirdi. FIBA'nın organizasyonu Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin (BCL) güvenirliğini ve statüsünü teyit ederek, katılmaya karar veren kulüplerin memnuniyetini hedeflediklerini anlatan Novak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uzun vadeli vizyon ise ligi daha da büyütmek. Geçen yıl Latin Amerika'da BCL Amerika'yı başlattık, Basketbol Afrika Ligi (BAL) için NBA ile ortaklık imzaladık ve FIBA Kıtalararası Kupa'yı başlattık. Bu, takım basketbolunun liyakat ve kendi ulusal liglerindeki pozisyonları aracılığıyla katılım hakkı kazandığı, diğer paydaşlarla birlikte kulüp basketbolunun geliştirilmesi için mükemmel bir platformu büyütme arzumuzun olduğunu gösterir. FIBA'nın amacı, uluslararası kulüp yarışmalarını kontrol etmek değil, şekillendirmektir."

"MİLLİ TAKIM KONUSUNU TARTIŞAMAYIZ"

Avrupa Ligi yönetimi ve FIBA arasındaki anlaşmazlığın ve milli maçlar nedeniyle oyuncuların ülke takımlarına gitme konusunda sıkıntı yaşadığının hatırlatılması üzerine Novak, şunları kaydetti:

"Biz görüşmeye her zaman açığız. İlerleme kaydedilmeden önce iki taraf arasında güven inşa etmeliyiz. Olimpiyat eleme turnuvasının sonraki bir tarihe alınması konusunda Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile başarılı bir şekilde müzakere edilmesi de dahil Avrupa takvimindeki yükü hafifletmek için somut adımlar atarak, ne kadar ciddi olduğumuzu gösterdik. Ancak, milli takımların düzenli olarak global takvimde var olması konusunu tartışamayız. Elemeler bize basketbolseverlerin kendi evlerinde oynadıkları maçlarda milli takımlarını izlemeyi ne kadar özlediklerini gösterdi. Elemeler başlamadan önce 10 yılı aşkın bir süredir kendi sahasında maç oynamamış Avrupa takımları vardı. Bununla birlikte, takvimin uygun şekilde görüşülmesi ve koordinasyonu ile tüm taraflar için ideal çözümü bulabileceğimize inanıyoruz."

TÜRK BASKETBOL HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ

Kamil Novak, Türkiye Basketbol Federasyonunun önemli imkanlara sahip olduğunu belirterek, şu görüşleri paylaştı:

"Türkiye Basketbol Federasyonu büyük kaynaklara sahip ve her düzeyde Avrupa'nın en aktif federasyonlarından biri. Organizasyon sahibi oldukları etkinliklerde de harika bir iş çıkarıyorlar. Basketbolun en önemli iki etkinliği olan 2010 Dünya Kupası ve 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası, Türkiye tarafından düzenlendi. Birçok kulüp etkinliği ve genç yaş gruplarındaki şampiyonalar da aynı şekilde."

Türkiye'de bu yaz düzenlenmesi planlanan Türkiye 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nı salgın nedeniyle iptal edildiğini hatırlatan Novak, "Federasyonun bu etkinliği önümüzdeki yaz düzenleme seçeneği hala var. Ayrıca Pınar Karşıyaka, bu yılki FIBA Avrupa Kupası için sezon sonu turnuvasına ev sahipliği yapmayı çok istedi. Fenerbahçe, FIBA Avrupa Ligi Kadınlar Dörtlü Finali'ni organize etmekle ilgilendi ancak bu turnuvaların ikisinin de sezonu iptal edildi. Türkiye her zaman basketbolun gelişiminde ön saflarında yer aldı ve her yaz düzenlenen çeşitli Avrupa veya dünya şampiyonalarında yer alan Türk genç basketbolcuların ne kadar yetenekli olduğu da görülüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Novak, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'un Avrupa Ligi organizasyonundan çekilmesiyle ilgili, "Panathinaikos'un ya da başka bir kulübün şimdi veya gelecekte Avrupa Ligi'nden çekilmesi, o kulüp ile Avrupa Ligi'ni temsil eden özel kuruluş arasındaki yasal bir konudur. Basketbolun yönetim organı olarak Panathinaikos da dahil olmak üzere tüm kulüplerimizle temas halinde olmak bizim görevimizdir. Hangi müsabakada oynarlarsa oynasınlar bu teması sürdüreceğiz" şeklinde görüş belirtti.

