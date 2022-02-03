Kamerun Mısır maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Afrika Kupasında Yarı Final heyecanı

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Kamerun Mısır maçı iki takım için de kritik bir öneme sahip olacak. Afrika Uluslar Kupası Final müsabakasında Senegal'in rakibi olacak olan takım, bu karşılaşmadan çıkacak sonuca göre belli olacak. Peki, Kamerun Mısır maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

KAMERUN MISIR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Afrika Uluslar Kupası 2021 Kamerun Yarı Final mücadelesinde Kamerun, Mısır ile karşılaşacak. 3 Şubat Perşembe günü saat 22.00'da oynanacak mücadele, Youtube CAF TV kanalından canlı izlenebilecek.