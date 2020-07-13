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GeriFutbol Kamerun, 2020 Afrika Şampiyonlar Ligi finallerine ev sahipliği yapmayacak
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Futbol
AA
Haber Giriş: 13.07.2020 - 21:34,Son Güncelleme:

Kamerun, 2020 Afrika Şampiyonlar Ligi finallerine ev sahipliği yapmayacak

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Kamerun, 2020 Afrika Şampiyonlar Ligi finallerine ev sahipliği yapmayacak
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Kamerun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 Afrika Şampiyonlar Ligi finallerine ev sahipliği yapmayacağını duyurdu.

Basın toplantısı düzenleyen Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Seidou Mbombo Njoya, eylül ayında ülkede düzenlenmesi planlanan organizasyonun salgın endişesiyle hükümet tarafından veto edildiği ve bu nedenle turnuvanın ev sahipliğinden çekildiklerini açıkladı.

2020 Afrika Şampiyonlar Ligi, mayıs ayında devam ettiği sırada salgın nedeniyle ertelenmişti.

Bunun üzerine Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), turnuvanın kalan bölümü iki yarı final ve bir final maçının, Kamerun'da tek maç üzerinden oynanacağını iki hafta önce duyurmuştu.

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