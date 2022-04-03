Ankaragücü - Eyüpspor maçında kale ağları delik çıktı, hakem Yiğit Arslan skandaldan döndü

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Ankara'da oynanan mücadele, 2-0 Eyüpspor'un üstünlüğü ile devam ederken ev sahibi takım skoru 2-1'e getiren golü kaydetti.

Ankaragücü'nün 27. dakikada Sinan Osmanoğlu ile bulduğu gol, kale ağlarının yırtık olması nedeniyle sayılmadı.

Yırtık ağlardan geçen topu fark etmeyen hakem Yiğit Arslan, kale atışı kararı verirken Ankaragücülü futbolcular itiraz etti.

Yoğun itirazların ardından dördüncü hakemin de uyarısıyla gol kararı çıktı ve büyük bir hatadan dönüldü.

Karşılaşma 2-2 eşitlikle devam ediyor.