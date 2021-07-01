Kadınların izlerini taşıyan parkurda anlamlı koşu

Yol yarışları katılımcı sayılarını arttırabilmek, yol yarışları katılımcılarına alternatif ve seri şeklinde yarışlar sunabilmek amacıyla Spor İstanbul tarafından düzenlenen İstanbul’u Koşuyorum yarışları salgın tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından kaldığı yerden devam ediyor. Pandemi nedeniyle ertelenen İstanbul’u Koşuyorum Kadınlar Günü Etabı 3 Temmuz Cumartesi günü Kadıköy’de düzenlenecek.



Birlikte hareket etme duygusunu güçlendiren, ayrımcılığı reddeden spor bu kez cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmek isteyenleri bir araya getirecek. İstanbul’u Koşuyorum Kadınlar Günü Etabı, spor yapan kadın sayısını artırmak, kadınları daha görünür kılmak amacıyla çok anlamlı bir parkurda koşulacak.

Kadıköy’de Tarih Edebiyat Kütüphanesi’nden başlayan 10 km’lik parkur kadınların toplumsal hayatı dönüştürdükleri 8 farklı durağı kapsayacak. Fiziki koşuya, 500 sporcu katılacak



SANAL KOŞU

İstanbul’u Koşuyorum Kadınlar Günü Etabı’nın sanal koşu etkinliği 1-2-3 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sweaters uygulamasını telefonuna indiren sporcular diledikleri yerde, kendi belirledikleri parkurda 5K ve 10K koşarak İstanbul’u Koşuyorum Kadınlar Günü Etabı’nın heyecanına ortak olacak.



KİT DAĞITIMI

Yarış kiti dağıtımları; 1 Temmuz Perşembe günü saat 10.00 - 17.00 saatleri arasında Spor İstanbul Genel Müdürlüğü’nde, 2 Temmuz Cuma günü saat 10.00 - 19.00 saatleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi önünde yapılacak.



YARIŞ PROGRAMI

Başlangıç: 09.00

Ödül Töreni: 10.15



İSTANBUL’U KOŞUYORUM KADINLAR GÜNÜ ETABI PARKURU



1- Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi



İstanbul’u Koşuyorum Kadınlar Günü Etabı bu sene Tarih Sanat Edebiyat Kütüphanesi’nden start alacak. Koşucular tarihi güzergahta koşmak için bu noktada bir araya gelecek.



2- Baylan Pastanesi



Bir dönem İstanbullu edebiyatçıların işlek mekanı olan pastanenin müdavimleri arasında “Baylancılar Akımı” olarak da bilinen Leyla Erbil, Tomris Uyar ve Sevim Burak gibi kadın yazarlar yer alıyordu.



3- Apollon Tiyatrosu



1920’de “Yamalar” adlı oyununda oynayan Elize Binemeciyan’ın yerine sahneye çıkan Afife Jale, tüm engellemelere rağmen çeşitli oyunlarda yer almaya devam etti. Olaylar sonunda Müslüman Türk kadınlarının sahneye çıkması yasaklansa da Afife Jale bir cesaret simgesi haline geldi.



4- Mor Mekan



Kadına yönelik artan şiddet olayları karşısında, Kadın Savunma Ağı tarafından başlatılan Mor Mekan, dayanışmanın, birlikte öğrenmenin ve eril şiddetle baş etmenin yollarını, eğlenceli faaliyetlerden de geri kalmadan arayan kadınların uğrak yeri konumunda.



5- Caferağa Muhtarlığı



Kadıköy ilçesindeki 21 mahallenin 12’si kadın muhtarlar tarafından yönetiliyor. Zeynep Ayman ise Caferağa Mahallesi’nin muhtarlığına üçüncü kez seçilme başarısı gösterdi.



6- Yoğurtçu Parkı Kadın Forumu



Kadınların ilk kitlesel yürüyüşü “Dayağa Hayır” söylemi ile 17 Mayıs 1987’de Yoğurtçu Parkı’nda gerçekleştirildi. Kadınlar, 2013 yılından beri her çarşamba forumda buluşarak kadınlara ve gündeme dair meseleleri değerlendiriyor.



7- Kalamış Atatürk Parkı



2012’de Erzurum’da geçirdiği kaza sonucu ölümüyle tüm Türkiye’yi üzen milli kayakçı Aslı Nemutlu’nun heykeli bu parkta yer alıyor. Heykel, kadın sporcuların spor dünyasına yaptığı katkılara dair bir hafıza oluşturma görevi üstleniyor.



8- Kadıköy-Karaköy Vapuru



“Bedenimiz Bizimdir; Cinsel Tacize Hayır” söylemi ile kamusal alanda tacize karşı 1989 yılında mor iğne satışı başladı. Kadıköy-Karaköy vapuru bu kampanyanın başladığı noktaydı.