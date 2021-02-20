Kadınlar Hentbol'da Üsküdar geliyor
Üsküdar Belediyespor, Kadınlar Hentbol Süper Liginde Sivas Belediyespor'u 27-25 mağlup etti.
Spor Arena / İsmail ER - Kadınlar Hentbol Süper Liginde Üsküdar Belediyespor, Sivas Belediyespor önünde nefes kesen mücadelede 27-25 galip geldi.
Takımın genelini alt yapıdan yetiştirdikleri oyunculardan kurduklarını belirten Başkan Muammer Saka, "Üsküdar İlçesinin başarılı kızlarını bir araya getirerek Hentbol takımında yer verdik. Uzman antrenörler yönetiminde belirli seviyeye gelen sporcularımız Süper ligde zirve için mücadele ediyorlar" dedi