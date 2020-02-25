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Basketbol
Haber Giriş: 25.02.2020 - 17:43,Son Güncelleme:/

Kadınlar Euroleague'de iki maç İtalya'dan Slovenya'ya alındı

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Kadınlar Euroleague'de iki maç İtalya'dan Slovenya'ya alındı
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Kadınlar Euroleague'de 26 Şubat Çarşamba günü oynanması gereken iki maç, İtalya'nın kuzeyindeki koronavirüs salgını sebebiyle Slovenya'nın Ljubljana şehrine alındı.

Kadınlar Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre A Grubu'nda Reyer Venezia-TTT Riga ve B Grubu'nda Famila Schio-Sporon Basket maçları, 27 Şubat günü Slovenya'nın Ljubljana kentinde bulunan Stozive Arena'da art arda oynanacak.

Reyer Venezia - TTT Riga maçı yerel saatle 17:30'da, Famila Schio - Sporon Basket maçı ise 20:00'da başlayacak.

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