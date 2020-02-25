Haber Giriş: 25.02.2020 - 17:43,
Kadınlar Euroleague'de iki maç İtalya'dan Slovenya'ya alındı
Kadınlar Euroleague'de 26 Şubat Çarşamba günü oynanması gereken iki maç, İtalya'nın kuzeyindeki koronavirüs salgını sebebiyle Slovenya'nın Ljubljana şehrine alındı.
Kadınlar Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre A Grubu'nda Reyer Venezia-TTT Riga ve B Grubu'nda Famila Schio-Sporon Basket maçları, 27 Şubat günü Slovenya'nın Ljubljana kentinde bulunan Stozive Arena'da art arda oynanacak.
Reyer Venezia - TTT Riga maçı yerel saatle 17:30'da, Famila Schio - Sporon Basket maçı ise 20:00'da başlayacak.
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