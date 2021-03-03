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Basketbol
AA
Haber Giriş: 03.03.2021 - 17:00 | Son Güncelleme:

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor 63-74 Galatasaray

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor 63-74 Galatasaray

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 74-63 yendi.

Salon: Antakya

Hakemler: Serdar Ünal, İsmail Binbir, Batuhan Söylemezoğlu

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Özge Yavaş 5, Prince 15, Ben Abdelkader 13, Gueye 28, İdil Türk, Derin Yaya 2

Galatasaray: Pelin Derya Bilgiç 8, Prints 8, Steinberga 21, Holingsvorth 8, Mısra Albayrak, Russell 12, Whitcomb 10, Meltem Yıldızhan 2, Cansu Köksal 2, Sude Yılmaz 3, Asena Yalçın

1. Periyot: 16-16
Devre: 30-41
3. Periyot: 47-56

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor 63-74 Galatasaray

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