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Basketbol
AA
Haber Giriş: 09.12.2020 - 16:37 | Son Güncelleme:

Kadınlar Basketbol Süper Ligi | Çankaya Üniversitesi 71-86 Fenerbahçe Öznur Kablo

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi | Çankaya Üniversitesi 71-86 Fenerbahçe Öznur Kablo
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda karşılaştığı Çankaya Üniversitesi'ni 86-71 mağlup etti.

Salon: Ankara

Hakemler: Musa Kazım Çetin, Ahmet Taner İbin, Abdullah İlik

Çankaya Üniversitesi: Zellous 26, White 21, Gizem Yavuz 6, Bahar Öztürk 9, Talbert 6, Ecem Kazar 3, Niray Sena Aral, Elif Dila Bayrak, Elif Berfin Baran, Aleyna Fatma Cengizhan

Fenerbahçe Öznur Kablo: Sabally 13, Vaughn 14, Olcay Çakır Turgut 7, Mc Bride 26, Stokes 2, Sevgi Uzun 5, Tuğçe Canitez 17, Duygu Özen, Vitola 2, Ayşe Yılmaz

1. Periyot: 14-23
Devre: 42-37
3. Periyot: 54-62

 

Kadınlar Basketbol Süper Ligi | Çankaya Üniversitesi 71-86 Fenerbahçe Öznur Kablo

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