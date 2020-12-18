Kadınlar Basketbol Süper Ligi | BOTAŞ 72-64 Hatay Büyükşehir Belediyespor
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasından ertelenen maçta BOTAŞ, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 72-64 yendi.
Salon: Ankara DSİ Etlik
Hakemler: Mehmet Şahin, Tekin Özübir, Hande Öztürk
BOTAŞ: Williams 14, Büşra Akbaş 12, Hatice Pelin Gülçelik 12, Sehernaz
Çidal 15, Bas 13, Bahar Çağlar 6, Erdenay Topçu, Işılay Eğin, Aysude Yıldıztekin
Hatay Büyükşehir Belediyespor: İdil Türk 5, Kübra İmren Siyahdemir 9, Gizem Başaran 8, Prince 18, Abdelkader 5, Derin Yaya 5, Gueye 14
1. Periyot: 17-16
Devre: 34-37
3. Periyot: 47-49
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