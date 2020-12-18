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Basketbol
AA
Haber Giriş: 18.12.2020 - 17:32 | Son Güncelleme:

Kadınlar Basketbol Süper Ligi | BOTAŞ 72-64 Hatay Büyükşehir Belediyespor

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi | BOTAŞ 72-64 Hatay Büyükşehir Belediyespor
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasından ertelenen maçta BOTAŞ, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 72-64 yendi.

Salon: Ankara DSİ Etlik

Hakemler: Mehmet Şahin, Tekin Özübir, Hande Öztürk

BOTAŞ: Williams 14, Büşra Akbaş 12, Hatice Pelin Gülçelik 12, Sehernaz
Çidal 15, Bas 13, Bahar Çağlar 6, Erdenay Topçu, Işılay Eğin, Aysude Yıldıztekin

Hatay Büyükşehir Belediyespor: İdil Türk 5, Kübra İmren Siyahdemir 9, Gizem Başaran 8, Prince 18, Abdelkader 5, Derin Yaya 5, Gueye 14

1. Periyot: 17-16
Devre: 34-37
3. Periyot: 47-49 

 

Kadınlar Basketbol Süper Ligi | BOTAŞ 72-64 Hatay Büyükşehir Belediyespor

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