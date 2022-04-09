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Kadın Milli Briç Takımı tarih yazdı

#Briç#Dünya#Ay-Yıldızlılar
Kadın Milli Briç Takımı tarih yazdı

Kadın Milli Briç Takımı, 27 Mart - 9 Nisan tarihleri arasında Palazzo dei Congressi, Salsomaggiore Terme İtalyada düzenlenen 45’inci Dünya Briç Milli Takımlar Şampiyonasında finale yükselerek Türkiye briç tarihinde bir ilke imza attı.     

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Ay-yıldızlılar, pandemi nedeniyle bir yıl ertelenen Dünya Şampiyonasında yarışmak için, sekiz takımlık kotası olan Avrupa bölge elemelerini 4’üncü olarak bitirerek Dünya Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı.

Dilek Yavaş, Serap Kuranoğlu, Hatice Özgür, İrem Özbay, Özlem Kandolu, Eren Özan, Belis Atalay (Kaptan), Halil Atalay’dan (Koç) oluşan milli takım, 24 ülkenin katıldığı Dünya Şampiyonasında grup maçlarını beşinci olarak tamamlayıp çeyrek finale katılma hakkı kazandı.

Çeyrek finalde Amerikayı, yarı finalde İngiltereyi açık ara yenen milliler, finalde ise İsveç ile eşleşti. Çekişmeli başlayan ve büyük bir heyecana sahne olan altı devrelik maçların sonucunda Türkiye Kadın Milli Briç Takımı, rakibine mağlup olarak şampiyonayı dünya ikincisi olarak tamamladı.

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#Briç#Dünya#Ay-Yıldızlılar

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