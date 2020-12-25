Kadın futbolcuların skandalını fotoğrafları ortaya çıkardı!

Spor Arena Dış Haber - İngiltere Federasyonu yetkilileri koronavirüsün patlak vermesinin ardından kadın futbolculara seyahat engeli koymuştu. Buna rağmen, West Ham'ın yıldızı Alisha Lehmann, PSG forması giyen Ramona Bachmann ile Maldivler'e uçtu.

Arsenalli Katie McCabe ise geçtiğimiz Pazar günü Leicester City'de oynayan Ruesha Littlejohn ile Dubai'den fotoğraf paylaştı. Yıldız futbolcuların tatil kaçamaklarını ise sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraflar ortaya çıkardı.

İŞ GEZİSİ DEYİP CEZADAN KURTULDU

Lehmann, McCabe ve Littlejohn'un hükumetin belirlediği koronavirüs önlemlerini hiçe sayıp Dubai'ye tatile gitmesi tepkilere neden oldu.

Gelen tepkiler üzerine açıklama yapan McCabe, aynı zamanda menajeri olan erkek kardeşi ile iş görüşmesi için Maldivler'de bulunduğunu söyledi. Kulübü de oyuncuya ceza vermekten vazgeçti.

32 TEST POZİTİF ÇIKMIŞTI

İngiltere Kadınlar Süper Ligi 9 Ocak'a kadar ertelenmişti. Yasağa rağmen birçok oyuncunun Noel'de aileleriyle birlikte olmak için ülkeden ayrılması bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta Kadınlar Süper Ligi'nde gerçekleştirilen 864 koronavirüs testinin 32'si pozitif çıkmıştı. Bu rakam 2 Temmuz'dan itibaren yapılan toplam pozitif test sayısının neredeyse yarısını oluşturdu.

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