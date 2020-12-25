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Futbol
Haber Giriş: 25.12.2020 - 10:47 | Son Güncelleme:

Kadın futbolcuların skandalını fotoğrafları ortaya çıkardı!

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Kadın futbolcuların skandalını fotoğrafları ortaya çıkardı!
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İngiltere'de Kadınlar Süper Ligi'nin yıldızları Alisha Lehmann, Katie McCabe ve Ruesha Littlejohn, hükümetin belirlediği koronavirüs önlemlerine uymayıp tatile gitti. Futbolcuların paylaşımlarına tepki yağdı.

Spor Arena Dış Haber - İngiltere Federasyonu yetkilileri koronavirüsün patlak vermesinin ardından kadın futbolculara seyahat engeli koymuştu. Buna rağmen, West Ham'ın yıldızı Alisha Lehmann, PSG forması giyen Ramona Bachmann ile Maldivler'e uçtu.

Kadın futbolcuların skandalını fotoğrafları ortaya çıkardı

Arsenalli Katie McCabe ise geçtiğimiz Pazar günü Leicester City'de oynayan Ruesha Littlejohn ile Dubai'den fotoğraf paylaştı. Yıldız futbolcuların tatil kaçamaklarını ise sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraflar ortaya çıkardı.

Kadın futbolcuların skandalını fotoğrafları ortaya çıkardı

İŞ GEZİSİ DEYİP CEZADAN KURTULDU
Lehmann, McCabe ve Littlejohn'un hükumetin belirlediği koronavirüs önlemlerini hiçe sayıp Dubai'ye tatile gitmesi tepkilere neden oldu.

Gelen tepkiler üzerine açıklama yapan McCabe, aynı zamanda menajeri olan erkek kardeşi ile iş görüşmesi için Maldivler'de bulunduğunu söyledi. Kulübü de oyuncuya ceza vermekten vazgeçti.

Kadın futbolcuların skandalını fotoğrafları ortaya çıkardı

32 TEST POZİTİF ÇIKMIŞTI
İngiltere Kadınlar Süper Ligi 9 Ocak'a kadar ertelenmişti. Yasağa rağmen birçok oyuncunun Noel'de aileleriyle birlikte olmak için ülkeden ayrılması bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta Kadınlar Süper Ligi'nde gerçekleştirilen 864 koronavirüs testinin 32'si pozitif çıkmıştı. Bu rakam 2 Temmuz'dan itibaren yapılan toplam pozitif test sayısının neredeyse yarısını oluşturdu.

Kadın futbolcuların skandalını fotoğrafları ortaya çıkardı

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