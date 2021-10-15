Kadın futbolcular otelden atıldı! Sokakta uyudu...

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) Genel Sekreteri Jonas Baer-Hoffmann, sosyal medya hesabından, oyuncuların otelden atıldıktan sonra sokakta yattığı ve antrenman yaptığı görüntüleri paylaştı.
Baer-Hoffmann, Kongo Futbol Federasyonunun ödeme yapmaması nedeniyle oyuncuların otelden çıkarıldığını duyururken, FIFA'nın kadın futboluna yönelik yardımlarının nereye gittiğini sorguladı.
This is unacceptable. pic.twitter.com/x86nhj32H8— FIFPRO (@FIFPRO) October 14, 2021
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