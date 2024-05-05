Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray!

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde son hafta heyecanı yaşandı. 30. haftaya en yakın rakibi Fomget'in 2 puan önünde giren Galatasaray Petrol Ofisi, evinde ALG Spor'u 2-0 mağlup etti ve şampiyon oldu.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Eda Karataş ve 90+1'de Kipoyi attı.

Sarı-kırmızılı takımda Bakaranzde 67. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Galatasaray sezonu 71 puanla şampiyon olarak tamamlarken son haftada Trabzonspor'u 2-0 ile geçen Fomget 69 puanla sezonu ikinci tamamladı.

Adana İdmanyurdu'nu 6-0 ile geçen Fenerbahçe, 66 puanla üçüncü olurken Antalyaspor'u 9-0 mağlup eden Beşiktaş ise 59 puanla dördüncü oldu.

🟡🔴 Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın şampiyonluk sevinci...pic.twitter.com/CAYXQNkzs7 — Spor Arena (@sporarena) May 5, 2024

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METİN ÜLGEN: TARİFİ YOK! ÇOK MUTLUYUM

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Metin Ülgen, "Çok mutluyum. Galatasaray’ın isminin olduğu yerde hep söyledik sezon başından beri hayallerimiz var. ‘Biz şampiyon olacağız’ dedik. Şampiyon olmalı, Avrupa’da Türk olmayan takımları yenmeli, Şampiyonlar Ligi’ne gitmeli. Böyle büyük bir camiada şampiyon olduğumuz için çok mutluyum, tarifi mümkün değil" diye konuştu.



Şampiyonlar Ligi için hemen çalışmalara başlayacaklarını ifade eden Ülgen, "Gelecek senenin takımını yapıp, Galatasaray’ı Şampiyonlar Ligi’nde en iyi şekilde temsil edeceğiz”şeklinde konuştu.



Metin Ülgen son olarak şampiyonluğu Galatasaray camiasına armağan ettiklerini söyledi.

EBRU TOPÇU: HAYALİMİ YAŞIYORUM

Şampiyonluk sonrası konuşan sarı-kırmızılıların golcüsü Ebru Topçu, "Çok şükür, çok mutluyuz. Diyecek çok fazla kelimem yok. Şu an hayalimi yaşıyorum. Ailem, sevdiklerim hepsi burada. Hepimiz çok mutluyuz. Bu arma için iki yıldır çok emek verdik. Çok gururluyuz. Bu sezon 15 golle oynadım. Takıma katkım olduysa ne mutlu. Hepimiz çok mutluyuz" dedi.

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ÜÇÜNCÜ SEZONDA İLK ŞAMPİYONLUK

2021/22 sezonunda başlayan Kadın Futbol Süper Ligi'nde ilk sezonu ALG Spor şampiyon tamamlamıştı. 2022/23 sezonunda Fomget Gençlik ve Spor Kulübü şampiyon olmuştu. 2021-2022 sezonunda kurulan kadın futbol takımı, geçtiğimiz yıl normal sezonu grubunda lider tamamlamış, yarı finalde ise Fenerbahçe'ye elenmişti.

İlk iki sezonda takımlar iki gruba ayrılıp normal sezon maçları oynadıktan sonra play-off aşamasına geçiliyordu ve play-off finalini kazanan şampiyon oluyordu. Bu sezonla birlikte klasik çift devreli lig sistemi oynandı.

Galatasaray Petrol Ofisi, ligdeki üçüncü sezonunda ilk şampiyonluğunu elde etti.

FUTBOL TAKIMI DA TAKİP ETTİ

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Müsabakanın sona ermesinin ardından Galatasaraylı futbolcular ile teknik ekip büyük sevinç yaşadı. Futbolcular daha sonra Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki tribünlerini tamamen dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar da şampiyonluk beraber kutladı.



Mücadeleyi Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, erkek futbol takımından Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay, Günay Güvenç ve Eyüp Aydın da takip etti.

KÜME DÜŞEN TAKIMLAR

Kadın Futbol Süper Ligi'nde sezonu son 3 sırada tamamlayan takımlar 1. Lig'e düştü. Adana İdmanyurdu, 1207 Antalyaspor ve Ataşehir Belediyesi, küme düşen takımlar oldu.