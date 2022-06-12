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Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon ALG Spor

#Kadın Futbol Süper Ligi#ALG Spor#Fatih Karagümrük
Kadın Futbol Süper Liginde şampiyon ALG Spor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi finalinde Wulfz Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden ALG Spor, şampiyonluğa ulaştı.

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off finalinde Wulfz Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen ALG Spor, 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamladı.

Maçtan önemli anlar:

1’inci dakikada ceza sahası içinde Ece Tekmen’in müdahalesiyle Traore yerde kaldı. Hakem Melis Özçiğdem penaltı kararı verdi.

2’nci dakikada Sibel Duman’ın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Selda başarılı oldu. Selda’dan seken topla buluşan Toure’nin şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.

26’ncı dakikada sol kanattan Derya Arhan’ın kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye giden top filelerle buluştu: 1-0.

61’inci dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde kafa vuruşuyla topu Houij’e aktaran Emine Ecem Esen, Houij’in pasıyla tekrar topla buluştu ve yaptığı vuruşla ağları sarstı: 1-1.

64’üncü dakikada sol kanattan Ecem Cumert’ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki oyuncuların müdahale etmeye çalıştığı top filelere gitti: 2-1.

Müsabaka ALG Spor’un 2-1’lik üstünlüğü ile son buldu ve ALG Spor, 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu.

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STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Melis Özçiğdem, Deybet Gök, Mürvet Yavuztürk

WULFZ FATİH KARAGÜMRÜK: Duygu Yılmaz, Sümeyra Kıvanç, Sibel Duman, Msipa, Ferda İpek Çevik, Akkafou, Toure (Dk. 62 Milimu), Derya Arhan (Dk. 87 Ayçahan Tekmen), Ece Türkoğlu, Traore, Ilic

ALG SPOR: Selda Akgöz, Ece Tekmen, Gülbin Hız, Zehra Borazancı, İlayda Civelek, Eda Karataş, Mahsimova (Dk. 72 Bakarandze), Ebru Topçu, Emine Ecem Esen, Ecem Cumert (Dk. 80 Grace - Dk. 90+1 Derya Kocatürk), Houij (Dk. 80 Amorim)

GOLLER: Dk. 26 Derya Arhan (Wulfz Fatih Karagümrük) - Dk. 61 Emine Ecem Esen, Dk. 64 Ecem Cumert (ALG Spor)

SARI KART: Grace (ALG Spor)

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