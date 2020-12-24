Kadıköy'e 'şimşek' düştü

Fenerbahçe - Başakşehir maçının hakemi Bahattin Şimşek tartışmalı kararlarıyla maça damga vurdu.

Cüneyt Çakır VAR'a çağırdı ama Gustavo'da sarıda ısrar etti. Gustavo’nun 12. dakikada pozisyonu kırmızı kart olmalıydı. F.Bahçe’nin golü öncesinde Gustavo’nun pozisyonunda faul yok. Rafael’in teması yok, kararı hatalı. İrfan Can’ın 2 sarı kartla atıldığı pozisyonda gerilimi kontrol etmeliydi.

DK. 12 GUSTAVO'NUN SARI KART POZİSYONU

Gustavo’nun kayarak müdahalesinde, önce topa müdahale etmiş olması ciddi faullü müdahalede bulunmuyor anlamına gelmez. Hareket, rakibin sağlığını tehlikeye sokuyor mu? Evet. VAR hakemi Cüneyt Çakır, hakem Bahattin Şimşek’i pozisyonu izlemeye VAR ekranına davet ediyor. Cüneyt Çakır, VAR protokolü kapsamında hakemin açık ve bariz hata yaptığını düşünerek izlemeye davet etti ancak hakem Bahattin Şimşek izlemesine rağmen sarı kart kararında ısrar etti. Kırmızı kart olmalıydı.

DK 45+1 GOL ÖNCESİ GUSTAVO POZİSYONU

Başakşehir kalecisi Volkan’ın vuruş sonrası Gustavo’ya müdahalesinde penaltı olmasını gerektirecek bir faul yok. Kaleci Volkan’ın teması pozisyonun doğası gereği oluşuyor.

DK. 71 RAFAEL'İN ATILMASI

Rafael'in Thiam’a kayarak müdahalesinde oyuncuya bir temas yok. Faulü yapan Skrtel. Rafael’in kayarak geldiği tarzdaki pozisyonlarda temas olmaması, faul veya kart olmayacağı anlamına gelmez. Hakem giriş şekline faul ve kart düşünmüş olabilir ancak hatalı karar.

DK. 74 İRFAN'IN ATILMASI

İtirazdan aynı dakikada üst üste 2 sarı kartla oyuncu atmak en kolay hareket. Hakem maçın adrenalinini kontrol altında tutmalıydı.Önleyici hakemlik kapsamında gerilimi daha iyi kontrol etmeliydi. Hakaret varsa direkt kırmızı olurdu, yoksa 2 sarı kart üst üste anlamak zor.

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