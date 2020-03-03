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Haber Giriş: 03.03.2020 - 11:16,Son Güncelleme:/

Kaan Kigen Özbilen'e güzel haber

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Kaan Kigen Özbilen'e güzel haber
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Milli atlet Kaan Kigen Özbilen'in Valencia Maratonu'nda kırdığı rekor onaylandı.

Milli atlet Kaan Kigen Özbilen'in Valencia Maratonu'nda 2.04.16'lık derecesiyle kırdığı Avrupa rekoru onaylandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Atletizm Birliği (EA) rutin inceleme ve prosedürleri tamamlayarak, Kaan'ın rekoruna onay verdi.

EA Üst Yöneticisi (CEO) Christian Milz tarafından federasyona gönderilen yazıda, Kaan'ın Avrupa rekoru plaketinin en kısa sürede kendisine teslim edileceği belirtildi.

İspanya'nın Valencia kentinde geçtiğimiz 1 Aralık'ta yapılan maratonda Kaan'ın kırdığı rekor, daha önce 2.05.11 ile Büyük Britanyalı sporcu Muhammed Farah'a aitti.

 

Kaan Kigen Özbilene güzel haber

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