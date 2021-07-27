JW’nin yedeğe çekilmesinin ardından Fnatic’te kadro yeniliği yolda

Geçtiğimiz hafta uzun süredir takımlarında yer alan AWP oyuncusu Jesper “JW” Wecksell’i yedeğe çeken Fnatic, kadroda değişikliğe gidiyor. 3 sene art arda en iyi 10 CS:GO oyuncusu listesinde yer alan ve Fnatic2in 3 major turnada şampiyonluk almasında payı bulunan JW’nin yedeğe çekilmesinde son zamanlardaki performans düşüklüğü sebep gösterildi.

Pandemiyle birlikte etkinliklerin çevrimiçi olmasıyla beraber düşüşe geçen takım, geçtiğimiz şubat ayında en iyi 15 takım arasındaki sıralamasını da kaybetti. Geçmişte üç major kazanan ve en iyi Counter-Strike takımlarından biri olan Fantic ise şu an sıralamalarda 47. sırada.

Bu ayın başında yedeğe çekilen oyun lideri (IGL) Maikil “⁠Golden⁠” Selim’in ardından JW’nin de aynı kaderi yaşaması takımda aktif üç oyuncu bıraktı. Şu ana kadar takım üyelerinin İsveçli olması kriterine sarılan Fnatic, bu sefer takıma oyuncu seçerken uluslar arası bir değerlendirme yaparak bu çizginin dışına çıkacak.

Şu an kadroda kalan oyuncular Freddy”⁠KRIMZ⁠” Johansson, Ludvig “⁠Brollan⁠” Brolin ve Jack “⁠Jackinho⁠” Ström Mattsson. KRIMZ, 2015’ten beri takımda olan en eski oyuncu. En son yedeğe çekilen oyuncu JW’nin kontratı 2022’nin başında bitecek. Sonrasında CS:Go kariyerine devam mı edecek yoksa pek çok profesyonel gibi Valorant’a mı yönelecek bilinmiyor.

Tüm bunlarla birlikte önümüzdeki günlerde Astralis’i büyük bir kadro değişikliği bekliyor. Yedeğe çekilen iki oyuncunun yanı sıra diğer üç oyuncunun da takımda kalıp kalmayacağı belli değil. Twitter’da @DanishCSGOLeaks hesabının aktardığına göre takımda geriye kalan üç oyuncu, organizasyonla kontratlarını yenilemeyi düşünmüyor.

Tıpkı JW gibi diğer oyuncuların da da kontratı 2022’nin başında sona eriyor ve oyuncular eğer isterlerse farklı takımlarla görüşmeye şimdiden başlayabilir. Tek isnisa Bubzkji’nin kontratının bitmesine ise 1,5 sene gibi bir süre var.

Söylentilere göre olofmeister’ın takımdan tamamen ayrılmasının ardından takıma Xyp9x gelecek. Dupreeh’in ise Ninjas in Pyjamas’a katılması dedikoduları dolaşıyor. Magisk’in ise Complexity’e katılması gibi bir olasılık söz konusu. Bunların hepsi şu an için birer söylenti olmakla birlikte söylentiler gerçekleştiği takdirde bu büyük isimler önümüzdeki günlerde büyük açıklamalarla gelecek. Dedikoduların yanı sıra Jaxon tarafından doğrulanan bir bilgiye göre profesyonel koç Zonic de kontratını yenilemeyecek.