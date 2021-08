Juventus'tan Atalanta'ya transfer olan Merih Demiral'ı keşfeden Hasan Özeren anlattı: Fenerbahçe'de beğenilmeyince...

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Özeren, AA muhabirine, 2010 yılında kurulan Karamürsel Belediyesi Futbol Okulu'nda antrenör olarak görev yaptığını anımsattı.



Merih Demiral'ın 11 yaşındayken futbol okuluna geldiğini anlatan Özeren, "Merih'i 11 yaşında futbol okulunda keşfettim. Fiziği, çabukluğu, hızlı koşması dikkatimi çekti." diye konuştu.



- "Merih'in daha iyi olduğunu gözlemledim"



Özeren, Merih ve Onur Kaçar'ı Fenerbahçe seçmelerine götürdüğünü aktararak, şunları söyledi:



"Onur Kaçar seçildi, Merih Demiral için 'yetersiz' denildi. Sahadan çıktık, gidecektik ki Fenerbahçe'de 1998'lilerin hazırlık maçı vardı, otobüsle sahaya doğru gidiyorlardı. Bizi getiren Mehmet Kaçar ağabeyimize rica ettim, bu otobüsü takip edip hazırlık maçı oynadıkları sahaya giderek kenardan maçı izledim. Bu müsabakada oynayan stoperden, Merih'in daha iyi olduğunu gözlemledim ve tekrar Fenerbahçe Dereağzı Tesisleri'ne gelerek Fenerbahçe Altyapı Koordinatörü Semih Öz hocama durumu anlatarak, bir şans daha vermesini rica ettim. Semih hoca da bir program verdi. '45 gün sonra tekrar gelin.' diyerek bizi gönderdi."



- "Atalanta'ya transfer oldu, çok mutlu oldum"



O gün yaşananları hiçbir zaman unutmadığını dile getiren Özeren, "İşte o günden sonra Merih Demiral'ı Türk futbolu kazandı ve bu günlere geldi. Burada şunu üstüne basarak vurgulamak istiyorum; Mehmet Kaçar ağabeyimiz, bizi 3 ay boyunca taşıdı ve Merih'in seçilemediği gün, Fenerbahçe kafilesini takip etmeseydi, bugün Merih Demiral olmayacaktı." ifadelerini kullandı.



Merih Demiral'ın futbolu daima kafasında yaşayan birisi olduğunu vurgulayan Özeren, oyuncunun Karamürsel'e geldiğinde statta tek başına antrenman yaptığını kaydetti.



Özeren, Merih'in her geldiğinde kendisini evinde de ziyaret ettiğini belirterek, şöyle konuştu:



"Her zaman arar, hatırımı sorar. Gördüğünde de elimi mutlaka öper. Merih, Juventus'a gittiğinde çok duygulandım. Hele mili takımda oynadığı zaman nasıl ki Kur'an-ı Kerim'i dinlerken tüyleriniz diken diken olur, o şekilde oluyorum. Şimdi de Atalanta'ya transfer oldu, çok mutlu oldum. Merih'in dünyanın her takımında oynayabilecek yeteneği olduğuna inanıyorum."