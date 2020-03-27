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Futbol
Haber Giriş: 27.03.2020 - 14:14,Son Güncelleme:/

Juventus'ta yıldız futbolcuya corona virüs tepkisi!

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Juventus, corona virüs nedeniyle takım halinde İtalya'da karantina altındayken ülkesi Brezilya'dan sürekli paylaşımlar yapan Douglas Costa'nın tavırları yönetimi çileden çıkarttı.

Juventus'un Brezilyalı kanat oyuncusu Douglas Costa’nin karantina doneminde İtalya’da kalmamasi tepki çekti. Sosyal medya hesabından Brezilya'dan paylaşımlarda bulunan Costa'nın tavrı, Juventus'u rahatsız ederken İtalyan kulübü flaş bir karar aldı.

Douglas Costa'nın hareketlerini onaylamayan Juventus'un sezon sonunda yıldız oyuncu ile yollarını ayıracağı kaydedildi.

Juventus'ta Rugani, Matuidi ve Dybala'nın corona virüs test sonucu pozitif çıkmıtşı.

Juventusta yıldız futbolcuya corona virüs tepkisi

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