Juventus'ta yeni maaşlar belli oldu! Merih Demiral...

İtalya'yı etkisi altına alan koronavirüs, kulüpleri de ciddi anlamda etkiledi. Yaptırıma giden ilk kulüplerden biri de Juventus oldu.



Sky Sport Italia'nın duyurduğu habere göre; futbolcuların yıllık maaşları ve yapılacak ekstra kesintiler açıkladı.

Buna göre Ronaldo'nun 31 milyon euroluk yıllık ücretinin 10 milyon euroluk kısmını bırakacak. Milli futbolcumuz Merih Demiral'in 1.8 milyon euro olacak senelik kazancı 1.2 milyon euroya düşecek. Yine futbolculardan Higuain'in 7.5 milyon euroluk maaşı 5 milyona gerileyecek.





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