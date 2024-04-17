Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi! İtalyan basını duyurdu...

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Bu sezon Juventus ve Milli Takım'da gösterdiği performansla kariyer basamaklarını tek tek tırmanan Kenan Yıldız, yoluna İtalyan'da devam edeceği yazıldı. İtalyan ekibi aynı zamanda yeni kontratla 10 numaralı formayı da gelecek sezon Kenan'a teslim etmeyi planladığı öne sürüldü.

Juventus, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de dikkatini çeken genç futbolcu ile yeni sözleşme konusunda anlaştığı ve kendisini 2028'e kadar Juventus'a bağlayan kontrata sıcak baktığı iddia edildi. Torino ekibinin Kenan Yıldız'la ilgili resmi duyuruyu yakın zamanda yapması beklenildiği öğrenildi.

SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre 18 yaşındaki futbolcu, Juventus'tan yıllık 1 milyon euro + bonus kazanacak. Kenan'ın yeni maaşının açıklandığı haberin devamında şu sözler sarf edildi: Türk oyuncu, Juventus'un ana yüzlerinden biri olmaya aday. Şu anda sadece anlaşmanın resmîleşmesi bekleniyor. Yeni sözleşme 2028'e kadar olacak ve 1 milyon euro yıllık maaş + bonusları içerecek. Resmî açıklamanın, Juve'nin Şampiyonlar Ligi biletini almasının ardından ya da İtalya Kupası Finali'nden sonra yapılması bekleniyor. Ayrıca Juve'nin planı, Kenan'a 10 numaralı formayı emanet etmek.

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KENAN'IN 2023-24 SEZONU PERFORMANSI

Bu sezon Juventus formasıyla 32 resmi maçta görev yapan 18 yaşındaki milli futbolcu, 5 gol atarken 1 de asist yaptı ve toplamda 6 gole direkt olarak katkı sağladı. İtalyan ekibi ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kenan Yıldız'ın güncel piyasa değeri 30 milyon euro.

Türkiye Milli Takımı'nda 5 maça çıkan genç oyunucu, tek gol sevincini Almanya karşısında yaşadı.